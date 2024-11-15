Рожденные видеть мир плоским: ученые рассказали, почему мы не видим округлость Земли

Теория плоской земли в свое время наделала много шума в обществе из-за своей абсурдности, однако у нее были определенные причины на появление. Ученые рассказали, почему людям так сложно осознать весь масштаб планеты, на которой они живут тысячи лет.

С древних времен Земля считается шарообразным телом, и эта концепция подтверждается как наблюдениями, так и научными исследованиями. Несмотря на это понимание, огромные размеры планеты по сравнению с человеческими масштабами делают ее кривизну незаметной в повседневной жизни. Это породило множество разных теорий, включая ту, по которой наша планета является плоским диском, однако существует множество научных объяснений, опровергающих иллюзию такой формы, пишет The Conversation.

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Такое явление, представляющее Землю плоской, диктуется перспективой: человек ростом 1 метр 82 сантиметра наблюдает за массивной сферой диаметром более 12 000 километров находясь всего в нескольких метрах над ее поверхностью, объясняет Келли Р. Макгрегор, профессор геологии колледжа Макалестер. Эта ограниченная точка зрения, напоминающая муху на шаре, не позволяет человеку увидеть кривизну Земли с уровня земли. Чтобы увидеть изгиб Земли, необходимо подняться значительно выше, отмечает профессор Макгрегор.

Важно

Сферическая, гиперболическая или плоская Вселенная: какую форму на самом деле имеет космос

На высоте более 10 километров горизонт планеты уже начинает проявлять свою небольшую кривизну. Этот эффект слабо заметен с пассажирских самолетов, но наиболее очевиден из космоса, где астронавты и спутники фиксируют полную сферическую форму Земли. Однако даже эти виды подчеркивают, что Земля — не идеальный шар, а продолговатый сфероид. Экваториальная выпуклость, вызванная центробежными силами вращения Земли, приводит к ее слегка приплюснутой форме на полюсах.

Топографические особенности еще больше усложняют форму Земли, говорит Макгрегор. Горы и океанские впадины способствуют незначительным отклонениям в гравитационном поле планеты, что является предметом изучения геодезии. Эта дисциплина имеет огромное значение для таких приложений, как картирование уровня моря и проектирование инфраструктуры во всем мире.

Физик Нил деГрасс Тайсон уже рассказывал о том, как естественные процессы заставляют небесные тела, такие как планеты и звезды, принимать округлую форму, поскольку гравитация притягивает массу к центральной точке. С точки зрения наблюдений, человеческий опыт ограничен обзором горизонта, который обычно простирается примерно на пять километров максимум на плоской местности. Это ограниченное поле зрения объясняет, почему Земля кажется плоской в повседневных сценариях всем людям, находящимся на ней.

Даже на пике Эвереста земные просторы уже превосходят по размерам точку обзора наблюдателя. Интересно, что эта тема подчеркивает важность перспективы и масштаба для понимания многих небесных явлений, заявляет Макгрегор. Хотя современные технологии позволяют заглянуть на истинную форму Земли, они также подчеркивают трудности, связанные с передачей грандиозности планетарной науки в доступной форме, чтобы избежать появления многих фантастических теорий, у которых, тем не менее, есть много приверженцев.

Ранее Фокус писал об обнаружении археологами самых древних останков человека. Открытие окаменелостей человека в пещере Там Па Линг, расположенной на севере Лаоса, дало неоценимую информацию об истории нашего вида. Эти древние останки, которым 68 000–86 000 лет, идентифицированы как Homo sapiens.

Также Фокус писал об обнаружении экстраординарного динозавра, являющегося предком современных птиц. Исследователи считают, что найденные в Оксфордшире, Глостершире и Дорсете окаменелости являются первыми в истории примерами теризинозавра и троодонтида на территории Британии.