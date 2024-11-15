У Солнца очень сильная гравитация: почему же все планеты отдаляются от нашей звезды

Хотя все планеты Солнечной системы отдаляются от Солнца, в конечном итоге, часть из них могут врезаться в нашу звезду.

Солнце своей гравитацией удерживает все объекты Солнечной системы вместе, как единое целое. То есть в данном участке космоса наша звезда является доминирующим объектом с сильнейшей гравитацией, а потому все планеты вращаются вокруг нее. И в то же время планеты отдаляются от Солнца. Почему так происходит? Об этом пишет IFLScience.

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Почему планеты Солнечной системы отдаляются от Солнца?

Один из распространенных вопросов, который возникает у людей относительно орбит планет, заключается в том, почему планеты отдаляются от Солнца, учитывая сильную гравитацию нашей звезды, которая удерживает вместе всю Солнечную систему.

Процесс формирования планет Солнечной системы

Расчеты ученых показывают, что, например, Земля отдаляется от Солнца примерно на 1,5 см каждый год. То же самое делают и остальные семь планет Солнечной системы, хотя расстояние, на которое изменяется их орбита для каждой планеты разное.

Известно, что Вселенная постоянно расширяется, при этом делает это с постоянным ускорением, которое придает ей такая загадочная сила, как темная энергия. Но Земля и планеты отдаляются от Солнца не под влиянием темной энергии. Расширение космоса происходит только там, где различные объекты не связаны друг с другом сильной гравитацией.

Поэтому расширение Вселенной не влияет на расстояние между объектами в Солнечной системе, потому что их удерживает вместе гравитация Солнца. Но удаленные друг от друга галактики не связывает гравитация, а потому они удаляются друг от друга по мере расширения космоса.

Солнце своей гравитацией удерживает все объекты Солнечной системы вместе, как единое целое Фото: Business Insider

Причина, по которой планеты изначально не врезались в Солнце заключается в их боковом движении. Например, Земля движется вокруг Солнца почти полностью боком относительно нашей звезды со скоростью примерно 108 000 км/ч. Если убрать это боковое движение, то планета пойдет на сближение с Солнцем. Это движение получили планеты, когда были созданы в протопланетном диске, то есть облаке газа и пыли, окружавшем молодое Солнце более 4,5 млрд лет назад.

Значит ли это, что причина, по которой планеты отдаляются от Солнца, заключается в том, что они каким-то образом ускоряются? Ответ: нет. Причина заключается в том, что Солнце очень медленно преобразует массу в энергию во время термоядерного синтеза и теряет массу через солнечный ветер.

Поскольку Солнце превращает водород в гелий в своем ядре во время термоядерного синтеза, масса нашей звезды уменьшается и выделяется электромагнитное излучение. Потеря массы приводит кто тому, что гравитационная сила звезды уменьшается, а орбиты планет увеличиваются. Расчеты ученых показывают, что Солнце теряет примерно 10 в минус 13 степени массы каждый год и это соответствует увеличению орбиты Земли на 1,5 см ежегодно.

Почему некоторые планеты Солнечной системы врежутся в Солнце?

Ученые предполагают, что Солнце в конце своей жизни может поглотить внутренние планеты Солнечной системы, в том числе и Землю. Хотя это противоречит тому, что планеты отдаляются от звезды, причина такого развития событий кроется в том, как Солнце будет развиваться на более поздних стадиях своей жизни.

Ученые предполагают, что Солнце в конце своей жизни может поглотить внутренние планеты Солнечной системы, в том числе и Землю Фото: NASA

Все звезды, похожие на Солнце и даже те, что максимум в 8 раз больше его по массе, заканчивают свою жизнь одинаково. Когда в ядре звезды заканчивается водород для поддержания термоядерного синтеза, оно начинает сжиматься под влиянием гравитации. Просто нет энергии, которую давал синтез, способной противостоять гравитации. Сжатие ядра звезды приводит к тому, что увеличивается температура и давление, что приводит к превращению гелия в углерод с выделением энергии. Таким образом оставшийся водород продолжает термоядерный синтез, но во внешних слоях звезды, что приводит к ее увеличению. То есть на месте, где когда-то было Солнце через примерно 5 млрд лет возникнет звезда красный гигант. Расширение Солнца приведет к тому, что наша звезда поглотит точно Меркурий и Венеру, но возможно и Землю.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что 49 лет назад аппараты NASA случайно уничтожили жизнь на Марсе. Авторы исследования предполагают, что не совсем удачный эксперимент по поиску внеземной жизни на Красной планете привел к ее уничтожению.

Также Фокус писал о том, что ученые предложили NASA отправить к Плутону новый космический зонд, который мог выяснить, если под поверхностью карликовой планеты океан и разгадать другие секреты этого загадочного объекта.