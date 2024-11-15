Топ-5 успокаивающих напитков, которые помогут расслабиться после напряженного дня

Если после сложного напряженного дня вы привыкли пить чай, пришло время разнообразить перечень вариантов для расслабления и снятия напряжения. Существует множество напитков, которые могут вас успокоить и расслабить перед сном.

Выполняя за день массу дел и поручений, к вечеру мы так устаем, что буквально валимся с ног. Чтобы снять напряжение, усталость и немного расслабиться, прейдя домой, выпейте один их успокаивающих напитков. О том, что поможет вас расслабить после сложного дня, пишет Real Simple.

Есть несколько ключевых ингредиентов, на которые следует обратить внимание, когда дело доходит до расслабляющих напитков. Например, напитки на основе магния и армаганы отлично подходят для снижения стресса. "Низкий уровень магния связан с более высоким уровнем стресса", — объясняет Шнайдер. "Магний снижает [стресс], поддерживая функцию рецепторов ГАМК, которые имеют решающее значение для расслабления". Точно так же ашваганда является адаптогеном, который помогает снизить уровень кортизола, стимулируя рецепторы гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК).

Другие ингредиенты, которые могут помочь вам расслабиться, включают L-теанин и витамины группы B. Перед покупкой одного из перечисленных ниже напитков обязательно прочитайте этикетку. "Рынок наводнен адаптогенными, ноотропными и растительными напитками, которые утверждают, что снижают [стресс], но эти смелые обещания часто не имеют научного обоснования", — говорит диетолог Каролина Шнайдер. Кроме того, убедитесь, что вы дополняете эти напитки "цельной пищей с преобладанием растительных продуктов", — советует Шнайдер. "Эти стратегии имеют более убедительные и последовательные доказательства поддержки психического благополучия в долгосрочной перспективе".

Ромашковый чай

Фото: Freepik

Ромашковый чай, который часто называют мягким успокоительным средством, является одним из самых популярных напитков без кофеина, и на то есть веские причины. "Ромашка содержит апигенин, антиоксидант, который связывается с рецепторами в мозге, способствуя расслаблению", — отмечает Шнайдер. В следующий раз, когда вы вернетесь домой после долгого и напряженного дня, заварите себе горячую чашку этого травяного чая.

Зеленый чай

Говоря о чаях, зеленый чай — еще одна суперзвезда с небольшим содержанием кофеина, которая идеально подходит для того, чтобы помочь вам расслабиться и отдохнуть. "Зеленый чай, в том числе матча, содержит L-теанин, аминокислоту, известную своей способностью способствовать расслаблению без сонливости", — говорит диетолог. "L-теанин увеличивает альфа-волны мозга, связанные со спокойным, бдительным состоянием, и может помочь уменьшить восприятие стресса".

Какао

Какао Фото: Freepik

Это не просто сезонное лакомство — какао — еще один расслабляющий напиток, который может помочь вам успокоиться. Какао часто содержит триптофан, незаменимую аминокислоту, которая производит серотонин и мелатонин. Помимо своего восхитительного вкуса и успокаивающих свойств, теплые напитки, такие как какао, могут помочь вам просто успокоиться и снять напряжение.

Вишневый сок

С тех пор как пользователи TikTok поняли, что терпкий вишневый сок может помочь убаюкать вас, он находится в центре пристального внимания. Вишневый сок богат мелатонином (из терпкой вишни), триптофаном и процианидином B-2, которые могут помочь снизить окислительный стресс, способствовать расслаблению и улучшить качество сна.

Теплое молоко

Польза теплого молока на ночь Фото: Freepik

Теплое молоко не так популярно среди взрослых, как среди маленьких детей, но оно действительно может помочь успокоиться после долгого напряженного дня. Молоко содержит ингредиенты, способствующие расслаблению, такие как тритофан, мелатонин, лактоза, витамины группы В и магний, и согреть чашку молока можно быстро и легко, когда вы хотите мгновенного комфорта.

Напомним, 5 лучших напитков для снятия стресса.

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