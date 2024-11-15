Пекельні муки, які часто ігнорують: учені розповіли про небезпечний розлад у жінок

Передменструальний синдром так чи інакше торкається життя кожної жінки, проте для деяких він перетворюється на справжнє пекло. І причиною цього є розлад, що ховається за ним, який часом доводить психіку і здоров'я жінок до межі.

Передменструальний дисфоричний розлад (ПМДР) — це важкий, часто ігнорований стан здоров'я, від якого страждають мільйони жінок у всьому світі. На відміну від більш поширеного передменструального синдрому (ПМС), ПМДР має виснажливий характер і має симптоми, які виходять далеко за рамки типового фізичного дискомфорту або змін настрою, які багато хто відчуває під час менструального циклу, пише ABC News.

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Для деяких людей дні, що передують менструації, приносять глибокі емоційні переживання, включно з депресією і дисоціацією, які зникають так само раптово, як і з'являються після початку менструації. Фізичний і психологічний вплив ПМДР багатогранний, включно з такими симптомами, як сильні перепади настрою, тривожність, безсоння і здуття живота. У крайніх випадках цей стан може призвести до суїцидальних думок.

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Вважається, що ПМДР виникає через підвищену чутливість до гормональних коливань під час менструального циклу. Незважаючи на свою серйозність, цей стан залишається недодіагностованим у суспільстві. За даними нещодавнього глобального дослідження, опублікованого в журналі Journal of Affective Disorders, формальний діагноз було поставлено 1,6% жінок репродуктивного віку, хоча реальна поширеність, найімовірніше, є вищою через суворіші діагностичні критерії.

Ще однією проблемою є доступ до лікування ПМДР. Ендокринолог доктор Розі Ворслі, яка керує клінікою, що спеціалізується на ПМДР, зазначає, що медична освіта щодо цього розладу обмежена, і багато лікарів загальної практики не знайомі з його діагностикою та лікуванням. Хоча ліків не існує, такі методи лікування, як антидепресанти і гормональні контрацептиви, можуть принести полегшення. Доктор Ворслі підкреслює важливість інформованості та просвіти для усунення прогалин у лікуванні, заявляючи: "Коли жінки мають можливість отримати допомогу через свого лікаря загальної практики, вони часто отримують справді хороші результати лікування".

Класифікація ПМДР як стану, що діагностується, у 2013 році стала значним кроком уперед, давши змогу провести дослідження і діалог про цей розлад. Однак, як підкреслює Сара Вітберн з Королівського австралійського коледжу лікарів загальної практики, дослідження ПМДР, як і раніше, нечисленні. Цьому сприяють такі чинники, як складність захворювання та історично сформовані гендерні упередження в медичних дослідженнях. Доктор Ворслі додає, що "ендемічний сексизм" в охороні здоров'я тривалий час перешкоджав вивченню і визначенню пріоритетності таких специфічних жіночих проблем, як ПМДР.

Зусилля щодо поліпшення розуміння і підтримки людей з ПМДР зростають, хоча й повільно. Прихильники наголошують на важливості просвітництва про менструальне здоров'я з раннього віку, щоб зменшити стигму і дати людям знання, що дають змогу розпізнавати симптоми і звертатися по допомогу. ПМДР є прикладом того, як гормональні зміни можуть суттєво впливати на психічне здоров'я, також привертаючи увагу до перетину ендокринології та психіатрії. За даними дослідження Міжнародної асоціації передменструальних розладів (IAPMD), до 30% жінок із ПМДР протягом життя здійснюють спроби самогубства, що підкреслює гостру необхідність у комплексному лікуванні та дослідженнях цього небезпечного ускладнення.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.