Учені з'ясували, що музика зменшує занепокоєння і біль пацієнтів після операції на серці

Експерти розглянули 20 відповідних досліджень, в яких взяли участь 1 169 пацієнтів.

У новому звіті, опублікованому BMJ, експерти знайшли докази того, що прослуховування музики значно знижує занепокоєння і біль після серйозної операції на серці, пише Earth.com.

Дослідники пояснили, що пацієнти, які перенесли операцію на серці, часто відчувають перед процедурою хвилювання, а після навіть можуть відчувати сильний біль, не зважаючи на те, що їм дають седативні препарати і знеболювальні сильної дії.

Фахівці також відзначили, що, оскільки музика не має жодних ризиків або побічних ефектів, схожих на ті, що пов'язані з ліками, клініцисти повинні рекомендувати її пацієнтам, які планують операцію на серці.

Попередні дослідження показували, що прослуховування музики під час будь-якої операції може допомогти у боротьбі з негативними емоціями. У новому ж вчені мали намір з'ясувати, чи може музика допомогти пацієнтам зменшити їх побоювання, тривалість перебування в лікарні і потребі в ліках.

Експерти розглянули результати 20 відповідних клінічних досліджень, в яких взяли участь 1 169 пацієнтів, а також об'єднали дані 16 досліджень в яких брало участь 987 чоловік.

Музика, яку пацієнти найчастіше слухали через навушники, зазвичай описувалася як заспокійлива, без сильних ритмів і басів. Такі музичні сеанси повторювалися або кілька разів в один і той самий день, або протягом декількох днів. У деяких дослідженнях вона грала тільки після операції, у той час як в інших до, під час і після процедури.

У різних групах порівняння пацієнти отримували заплановані сеанси відпочинку, навушники без музики, дихальні вправи або стандартний догляд.

Аналіз отриманих даних показав, що прослуховування музики дійсно позитивно впливає на емоційний стан пацієнтів, знижуючи тривожність і біль після операції. Однак ті люди, яким перед процедурою надавали тільки музику, не відчували зменшення болю. Крім того, фахівці з'ясували, що прослуховування музики протягом декількох днів знижувало тривожність на цілий тиждень після операції.

Автори підкреслюють, що за умов інтерпретації отриманих результатів необхідно враховувати кілька обмежувальних факторів.

По-перше, у деяких дослідженнях брала участь лише невелика кількість пацієнтів. По-друге, час, тривалість і тип музики значно варіювалися в різних дослідженнях.

На думку експертів, перш ніж можна буде зробити остаточні висновки, необхідно провести подальші дослідження, однак, вони впевнені, що прослуховування музики — перспективний спосіб заспокоєння пацієнтів.