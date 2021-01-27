Ученые выяснили, что музыка уменьшает беспокойство и боль пациентов после операцию на сердце

Эксперты рассмотрели 20 соответствующих исследований, в которых приняли участие 1169 пациентов.

В новом отчете, опубликованном BMJ, эксперты нашли доказательства того, что прослушивание музыки значительно снижает беспокойство и боль после серьезной операции на сердце, пишет Earth.com.

Исследователи объяснили, что пациенты, перенесшие операцию на сердце, часто испытывают перед процедурой волнение, а после даже могут чувствовать сильную боль, несмотря на то, что им дают седативные препараты и сильное обезболивающее.

Специалисты также отметили, что, поскольку музыка не имеет никаких рисков или побочных эффектов, подобных тем, которые связаны с лекарствами, клиницисты должны рекомендовать ее пациентам, планирующим операцию на сердце.

Предыдущие исследования показывали, что прослушивание музыки во время любой операции может помочь в борьбе с негативными эмоциями. В новом же ученые намеревались выяснить, может ли музыка помочь пациентам уменьшить их опасения, продолжительность пребывания в больнице и потребность в лекарствах.

Эксперты рассмотрели результаты 20 соответствующих клинических исследований, в которых приняли участие 1169 пациентов, а также объединили данные 16 исследований в которых участвовало 987 человек.

Музыка, которую пациенты чаще всего слушали через наушники, обычно описывалась как расслабляющая, без сильных ритмов и басов. Такие музыкальные сеансы повторялись либо несколько раз в один и тот же день, либо в течение нескольких дней. В некоторых исследованиях она играла только после операции, в то время как в других до, во время и после процедуры.

В разных группах сравнения пациенты получали запланированные сеансы отдыха, наушники без музыки, дыхательные упражнения или стандартный уход.

Анализ полученных данных показал, что прослушивание музыки действительно позитивно влияет на эмоциональное состояние пациентов, снижая тревожность и боль после операции. Однако те люди, которым перед процедурой предоставляли только музыку, не испытывали уменьшения боли. Кроме того, специалисты выяснили, что прослушивание музыки в течение нескольких дней снижало тревожность на целую неделю после операции.

Авторы подчеркивают, что при интерпретации полученных результатов необходимо учитывать несколько ограничивающих факторов.

Во-первых, в некоторых исследованиях участвовало лишь небольшое количество пациентов. Во-вторых, время, продолжительность и тип музыки сильно варьировались в разных исследованиях.

По мнению экспертов, прежде чем можно будет сделать окончательные выводы, необходимо провести дальнейшие исследования, однако, они уверены, что прослушивание музыки — многообещающий способ успокоения пациентов.