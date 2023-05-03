Создают настроение. Ученые рассказали, как погода влияет на то, какую музыку мы слушаем

Результаты нового исследования свидетельствую о том, что в солнечную погоду мы предпочитаем веселую музыку.

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Если задуматься, наши музыкальные предпочтения весьма зависят от погоды. Кажется, в более солнечные дни наше настроение улучшается и мы предпочитаем слушать более веселую музыку, а пасмурные — сопровождаются таким же саундтреком, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Оксфордского университета проанализировали десятки тысяч песен, которые были чрезвычайно популярными в период с 1953 по 2019 годы. Далее ученые сравнили популярность песен с данным о погоде и пришли к выводу, что между ними существует связь.

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Исследователи отмечают, что в солнечные дни более популярными были песни, вызывающие положительные эмоции, в дождливые — предпочтения слушателей менялись. Теперь исследователи полагают, что результаты их анализа ставят под сомнение тот факт, что успех в музыкальной индустрии зависит исключительно от качества музыки.

По словам соавтора исследования, доктора Мануэля Англада-Торта, который также является главой лаборатории музыки, культуры и познания в Оксфордском университете, результаты их с коллегами исследования свидетельствуют о том, что одного только таланта в музыкальной индустрии может быть недостаточно, не менее важной является и погода.

По словам ученых, именно она в большей степени влияет на то, какую музыку мы выбираем. Например, в теплую и солнечную погоду мы, вероятно, предпочтем слушать энергичную и позитивную музыку, тогда как в пасмурный день — наш выбор будет более меланхоличным.

Теперь исследователи полагают, что при анализе успешности музыкальных треков также стоит учитывать факторы окружающей среды, которые, как показывает исследование, влияют на наш выбор композиций.

Более того, исследователи отмечают, что гиперпопулярные песни, которые занимают первую десятку чартов, как правило, демонстрируют сильную связь с погодными колебаниями. В то же время исследователи обнаружили, что песни низкой интенсивности, вызывающие негативные эмоции, похоже, никак не зависели от погоды.

Ранее Фокус писал о том, что исследование показывает, что солисты групп стали тише за последние 75 лет.