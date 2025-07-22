Cтихія з грозами та шквалами накрила Київ: вулиці пішли під воду, а вітер повалив кран (відео)

Потужний вітер та злива спричинили масштабну негоду у Києві: у місті падають будівельні конструкції, а вулиці перетворюються на ріки.

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Справжня негода накрила Київ. Місцева закликає мешканців залишатися вдома через підвищену небезпеку. Фокус в одному матеріалі зібрав усю актуальную інформацію щодо негоди у Києві.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, вітер повалив будівельний кран на Глибочицькій, а на вулиці Антоновича справжні ріки.

Влада попереджає: не виходьте на вулицю без потреби.

Ураган в столиці

Нагадаємо, Укргідрометцентр та КМДА попереджали, що 22 липня надвечір та вночі у Києві та області очікується негода. Синоптики анонсували грози, град та шквали.

"22 липня з утриманням вночі 23 липня грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий", — йдеться у повідомленні.

У столиці тимчасово приспустили головний прапор України через прогнозовану негоду.

Як повідомляв Фокус, напочатку липня негода спровокувала масштабний блекаут в Україні, сотні населених пунктів залишились без світла.

Сильна буря з грозою та шквальним вітром накрила Львів увечері 7 липня.

У травні, в столиці блискавка влучила прямо в будинок, подекуди випав град.

Фокус також писав, що цього року в Україні синоптики прогнозують аномально спекотне літо — температура повітря може перевищити середні багаторічні показники.