Стихия с грозами и шквалами накрыла Киев: улицы ушли под воду, а ветер повалил кран (видео)

Мощный ветер и ливень вызвали масштабную непогоду в Киеве: в городе падают строительные конструкции, а улицы превращаются в реки.

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Настоящая непогода накрыла Киев. Местная призывает жителей оставаться дома из-за повышенной опасности. Фокус в одном материале собрал всю актуальную информацию о непогоде в Киеве.

Как сообщают местные Telegram-каналы, ветер повалил строительный кран на Глубочицкой, а на улице Антоновича настоящие реки.

Власти предупреждают: не выходите на улицу без необходимости.

Ураган в столице

Напомним, Укргидрометцентр и КГГА предупреждали, что 22 июля вечером и ночью в Киеве и области ожидается непогода. Синоптики анонсировали грозы, град и шквалы.

"22 июля с удержанием ночью 23 июля грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.

В столице временно приспустили главный флаг Украины из-за прогнозируемой непогоды.

Как сообщал Фокус, в начале июля непогода спровоцировала масштабный блэкаут в Украине, сотни населенных пунктов остались без света.

Сильная буря с грозой и шквальным ветром накрыла Львов вечером 7 июля.

В мае, в столице молния попала прямо в дом, кое-где выпал град.

Фокус также писал, что в этом году в Украине синоптики прогнозируют аномально жаркое лето — температура воздуха может превысить средние многолетние показатели.