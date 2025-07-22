Стихия с грозами и шквалами накрыла Киев: улицы ушли под воду, а ветер повалил кран (видео)
Мощный ветер и ливень вызвали масштабную непогоду в Киеве: в городе падают строительные конструкции, а улицы превращаются в реки.
Настоящая непогода накрыла Киев. Местная призывает жителей оставаться дома из-за повышенной опасности. Фокус в одном материале собрал всю актуальную информацию о непогоде в Киеве.
Как сообщают местные Telegram-каналы, ветер повалил строительный кран на Глубочицкой, а на улице Антоновича настоящие реки.
Власти предупреждают: не выходите на улицу без необходимости.
Напомним, Укргидрометцентр и КГГА предупреждали, что 22 июля вечером и ночью в Киеве и области ожидается непогода. Синоптики анонсировали грозы, град и шквалы.
"22 июля с удержанием ночью 23 июля грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.
В столице временно приспустили главный флаг Украины из-за прогнозируемой непогоды.
Как сообщал Фокус, в начале июля непогода спровоцировала масштабный блэкаут в Украине, сотни населенных пунктов остались без света.
Сильная буря с грозой и шквальным ветром накрыла Львов вечером 7 июля.
В мае, в столице молния попала прямо в дом, кое-где выпал град.
Фокус также писал, что в этом году в Украине синоптики прогнозируют аномально жаркое лето — температура воздуха может превысить средние многолетние показатели.