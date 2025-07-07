Древопад и песчаная буря: Львов накрыла мощная непогода (видео)

Сильная буря с грозой и шквальным ветром накрыла Львов вечером 7 июля.

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Учитывая погодную ситуацию, мэр города Андрей Садовой призвал людей оставаться в безопасных местах, не прятаться под деревьями и рекламными конструкциями.

О том, что городу и области стоит приготовиться к непростым погодным условиям, Львовский региональный центр по гидрометеорологии сообщил еще утром.

В частности, синоптики предупредили, что во второй половине дня и до конца суток ожидаются порывы юго-западного ветра от 17 до 27 метров в секунду.

О грядущей непогоде синоптики предупреждали горожан еще утром Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

В городских пабликах, в частности в телеграмм-канале "Типовий Львів" публикуют кадры, где видно, как город накрыла песчаная буря. Даже жители верхних этажей, закрывая окна, говорят, что у них – "песок на зубах".

Другие кадры показывают, как отдыхающие на Яснинском карьере буквально вынуждены бежать прочь из-за песка, поднятого в воздух сильным ветром.

Непогода уже натворила немало проблем в городе. Буквально за полчаса во Львове попадало множество деревьев, а на некоторых домах ветер даже оборвал утеплитель.

Садовой показал у себя на канале фото огромного дерева, которое рунхнуло возле ЛНУ им. И. Франка и перекрыло движение трамваев. В целом жители города сообщают о множестве упавших деревьев, из-за которого усложнено, в том числе, и движение общественного транспорта.

На площади Рынок ураган повалил памятки о погибших героях ВСУ.

В некоторых районах города пропало электричество из-за порыва линий.

Также появилась информация, что на трассе Киев-Чоп во Львовском и Стрыйском районах на дороге также есть поваленнае деревья.

Несмотря на непогоду, 7 июля 2025 года Львов обновил температурный рекорд. Сегодня столбики термометров зафиксировали +34,2° градуса. Предыдущий рекорд, +32,6 градуса, держался с 2012 года.

Львов обновил 13-летний температурный рекорд Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

По прогнозу Укргидрометцентра, во вторник, 8 июля, во Львове сохранится жаркая погода – до 30 градусов днем, а в течение дня возможны дожди.

Ранее Фокус писал, в каких регионах Украины температура поднимется до 35 градусов, а также рассказывал, что в Австралии роют подземные бункеры, чтобы спрятаться от 50-градусной жары.