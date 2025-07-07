Деревопад і піщана буря: Львів накрила потужна негода (відео)

Сильна буря з грозою та шквальним вітром накрила Львів увечері 7 липня.

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З огляду на погодну ситуацію мер міста Андрій Садовий закликав людей залишатися в безпечних місцях, не ховатися під деревами та рекламними конструкціями.

Про те, що місту та області варто приготуватися до непростих погодних умов, Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив ще вранці.

Зокрема, синоптики попередили, що в другій половині дня і до кінця доби очікуються пориви південно-західного вітру від 17 до 27 метрів на секунду.

Про прийдешню негоду синоптики попереджали городян ще вранці Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

У міських пабліках, зокрема в телеграм-каналі "Типовий Львів" публікують кадри, де видно, як місто накрила піщана буря. Навіть мешканці верхніх поверхів, зачиняючи вікна, кажуть, що в них — "пісок на зубах".

Інші кадри показують, як відпочивальники на Яснинському кар'єрі буквально змушені бігти геть через пісок, піднятий у повітря сильним вітром.

Негода вже накоїла чимало проблем у місті. Буквально за півгодини у Львові попадало безліч дерев, а на деяких будинках вітер навіть обірвав утеплювач.

Садовий показав у себе на каналі фото величезного дерева, яке рухнуло біля ЛНУ ім. І. Франка і перекрило рух трамваїв. Загалом мешканці міста повідомляють про безліч дерев, що впали, через які ускладнено, зокрема, і рух громадського транспорту.

На площі Ринок ураган повалив пам'ятки про загиблих героїв ЗСУ.

У деяких районах міста зникла електрика через порив ліній.

Також з'явилася інформація, що на трасі Київ-Чоп у Львівському та Стрийському районах на дорозі також є повалені дерева.

Незважаючи на негоду, 7 липня 2025 року Львів оновив температурний рекорд. Сьогодні стовпчики термометрів зафіксували +34,2° градуса. Попередній рекорд, +32,6 градуса, тримався з 2012 року.

Львів оновив 13-річний температурний рекорд Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

За прогнозом Укргідрометцентру, у вівторок, 8 липня, у Львові збережеться спекотна погода — до 30 градусів удень, а протягом дня можливі дощі.

Раніше Фокус писав, у яких регіонах України температура підніметься до 35 градусів, а також розповідав, що в Австралії риють підземні бункери, щоб сховатися від 50-градусної спеки.