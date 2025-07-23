Потужна магнітна буря накрила Україну: як себе вберегти

23 липня активність Сонця значно підвищиться, а тому метеозалежним людям слід бути обачними — сьогодні їм буде некомфортно.

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У середу, 23 липня, Україну накриє потужна магнітна буря. Активність Сонця значно підвищиться і сягне К-індексу 6. Про це стало відомо з даних Мeteoagent.

Магнітна буря сьогодні — прогноз експертів

Сьогодні вперше за майже тиждень сонячна активність піднялася вище зеленого чи жовтого рівнів.

Магнітна буря накриє Україну Фото: Скріншот

За інформацією Geomagnetism, швидкість сонячного вітру наразі близька до фонового рівня. Очікується прибуття високошвидкісного потоку з корональної діри протягом 22-23 липня. Саме це призвело до деякого посилення геомагнітної активності до магнітної бурі класу G1.

Магнітна буря посилилася, і її вплив можуть відчути навіть ті, для кого слабші бурі проходили непомітно.

Обачними слід бути метеозалежним людям, людям з хронічними хворобами, вагітним, а також тим, хто перебуває під впливом стресу. Під час геошторму можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, стрибки артеріального тиску тощо.

Графік магнітних бурь Фото: Скріншот

Магнітна буря сьогодні — як захистити себе

Аби себе вберегти і зменшити вплив магнітної бурі треба:

достатньо спати;

не стресувати, уникати емоційних перевантажень та конфліктів;

відмовитися від алкоголю і напоїв, що містять кофеїн;

більше перебувати на свіжому повітрі, особливо — перед сном;

не їсти важку їжу, що довго перетравлюється, особливо перед сном.

Відома синоптикиня Наталка Діденко також попередила про магнітні бурі сьогодні, але заспокоїла, що вони "швидко минуть".

"Спокійно, поменше на відкритому сонці, прийміть звичні препарати, призначені лікарем, водичку пити, а не каву чи міцний чай (хто любить, можна легкий або любимий трав'яний), це пройде швидко", — розповіла Діденко.

Також вона розповіла, що в Україні із 24 липня наступає спека. Але варто очікувати на короткочасні грозові дощі на Сумщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Львівщині.

"Більшість території України завтра — у сухій повітряній масі. У Києві 24 липня опадів не передбачається, температура повітря коливатиметься близько +27…+29 градусів", — розповіла Діденко.

Нагадаємо, 22 липня в Одесі сталася негода, попадали дерева, частково зникло світло. Затопило навіть найзнаменитішу вулицю Одеси — Дерибасівську.

Також заливало Київ. У столиці від сильного вітру навіть впав будівельний кран.