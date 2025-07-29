Авария с поездом в Германии: среди пострадавших украинцы, в том числе дети, что известно об их состоянии

В результате схода пассажирского поезда с рельсов, случившейся в воскресенье, 27 июля, на немецкой земле Баден-Вюртемберг, пострадали около пятидесяти человек и погибли трое. Среди пострадавших в результате аварии также несколько украинцев.

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По меньшей мере пятеро граждан Украины пострадали из-за аварии на железной дороге в Германии. Об этом рассказали корреспондентам "Европейской правды" в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины 28 июля.

В ведомстве сообщили, что пострадавшими украинцами оказались 59-летний мужчина, а также семейная пара с двумя несовершеннолетними детьми. Все они сейчас находятся под наблюдением медицинских работников местных больниц.

"Угрозы их жизни нет", — отметили в ведомстве.

Также в МИД Украины добавили, что погибших среди украинцев нет. Расследование ужасной аварии, в результате которой пострадали десятки людей, продолжается, и находится под наблюдением генерального консульства Украины в немецком Мюнхене.

В Германии с рельсов сошел пассажирский поезд: что известно

X (Twitter) | Авария поезда в Германии Фото: X (Twitter)

Авария поезда в Германии случилась вечером в воскресенье, 27 июля. Пассажирский поезд сошел с рельсов, среди погибших оказались машинист локомотива и еще один работник железной дороги, сообщило немецкое издание Bild.

Специалисты Немецкой метеорологической службы рассказали, что перед аварией в регионе прошлись сильные ливни. В некоторых районах выпало за короткий промежуток времени от 30 до 40 литров дождя на квадратный метр.

Такой сильный ливень мог стать причиной оползня, из-за чего и случился ужасный инцидент. Вечером 28 июля издание Bild также сообщило, что машинист локомотива увидел оползень, однако было уже слишком поздно.

В районе немецкой земли Баден-Вюртемберг на момент публикации продолжаются работы по ликвидации последствий катастрофы. Корреспонденты местного СМИ информировали, что ликвидация является довольно сложной.

Напомним, 28 июля в ГСЧС сообщили, что в результате непогоды в Одесской области на палатку с детьми упало дерево.

Также 8 июля непогода вызвала масштабный блэкаут по всей Украине: сотни населенных пунктов оказались без электроэнергии из-за шквального ветра.