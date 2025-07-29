"Кинджали" на Старокостянтинів: експерт розповів, куди могли подітися ракети

Росія вранці 28 липня запустила по Україні три аеробалістичні ракети типу "Кинджал" з бортів МіГ-31К, однак вони не досягли своїх цілей. Авіаексперт та провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко пояснив, що якщо ракети не мають власної системи наведення, то керуються лише інерційною навігаційною системою.

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При цьому чим більшою є відстань, тим більшим є відхилення. Про це авіаексперт розповів в етері для медіа Radio NV.

За словами Романенка, "Кинджали", які зникли 28 липня, могли мати певну проблему. Зокрема бути нестійкими до засобів радіоелектронної боротьби або ж виникли труднощі із навігацією, що й спричинило те, що ракети над Україною перестали фіксуватися.

"Якщо такий снаряд, ну, тобто, ракета, не має власної системи до наведення, і він керується лише інерційною навігаційною системою. А чим більша відстань, тим більше відхилення", — зазначив експерт.

Проблема гіперзвукової зброї, за його словами, полягає у тому, що вона летить "у хмарці плазми", а вона натомість не пропускає радіохвилі.

Також Романенко додав, що таке відхилення нівелюється завдяки супутниковій навігації. Тобто, як він пояснив, будь-який літальний об'єкт, ракета чи дрон, повертається на запрограмовану територію.

"Якщо нема зв'язку із супутником або [снаряд] нестійкий до РЕБ, тобто туди закидуються фальшиві координати, тоді будь-який об'єкт падає", — зазначив авіаексперт.

За такої ситуації ціль може летіти у невідомому напрямку через фальшиві координати.

Окрім того, Валерій Романенко повідомив, що упродовж повномасштабної війни Росія запустила по Україні щонайменше 160 ракет типу "Кинджал", з яких збити вдалося близько 50. Більшість із цих повітряних цілей радари локаційно втратили.

Атака на Старокостянтинів

Зазначимо, що Старокостянтинів зазнав масованого удару уночі 28 липня. На місто летіли російські дрони, крилаті ракети типу Х-101 та аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Останні не досягли своїх цілей, повідомили у Повітряних силах України.

"Кинджали" вранці 28 липня росіяни запускали по Україні двома хвилями: спершу близько 08:40 години, коли моніторингові канали повідомили про пуск щонайменше трьох цілей. Друга атака відбулася ближче до 10:00 години: моніторингові канали попереджали про пуски двох "Кинджалів" по Україні.

Також уночі 28 липня ЗС РФ атакували Київ: внаслідок обстрілу постраждав житловий будинок.