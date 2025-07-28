ЗС РФ запустили "Кинджали" по Україні: де пролунали вибухи

Зранку, 28 липня РФ підняла у повітря винищувачі, оснащені аеробалістичними "Кинджал". Одразу повідомлялося про пуски трьох ракет Х-47М2.

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За повідомленнями моніторингових каналів, сьогодні, біля восьмої ранку, було зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС РФ, які є носіями аеробалістичної ракети Х-47М2 комплексу "Кинджал". Ця ракета становить загрозу для всіх регіонів країни.

У багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу.

Повідомлялось про політ "Кинджалу" у напрямку Київщини, далі на Житомирщину. Друга ракета — через Київщину, курсом — Західний — на Житомирщину.

Третій "Кинджал" пролетів через Київщину, Житомирщину у напрямку Старкостянтинова Хмельницької області.

Кореспонденти "Суспільного" згодом повідомили, що на Хмельниччині було чутно вибухи.

Деякі моніторингові канали уточнюють, що голосні звуки у небі виникали по ходу прольоту "Кинджалів" від стиснутого повітря позаду ракет.

О 8:20 з'явились повідомлення про відбій загрози МіГ-31К, відхід бортів від пускової зони, а пізніше — і про відбій повітряної тривоги.

Про наслідки удару "Кинджалами" РФ по Україні, чи збиття ракет повідомлень немає.

Нагадаємо, внаслідок удару Росії по Дарницькому району Києва цієї ночі є постраждалі, серед яких поранена дитина.

Як повідомляв Фокус, наприкінці червня армія РФ запустила по Україні понад 20 ракет і майже 430 безпілотників. Окупанти застосували п'ять аеробалістичних ракет "Кинджал".