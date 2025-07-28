ВС РФ запустили "Кинжалы" по Украине: где прогремели взрывы

Утром, 28 июля РФ подняла в воздух истребители, оснащенные аэробаллистическими "Кинжал". Сразу сообщалось о пусках трех ракет Х-47М2.

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По сообщениям мониторинговых каналов, сегодня, около восьми утра, был зафиксирован взлет МиГ-31К ВКС РФ, которые являются носителями аэробаллистической ракеты Х-47М2 комплекса "Кинжал". Эта ракета представляет угрозу для всех регионов страны.

Во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Сообщалось о полете "Кинжала" в направлении Киевщины, далее на Житомирщину. Вторая ракета — через Киевскую область, курсом — Западный — на Житомирщину.

Третий "Кинжал" пролетел через Киевскую, Житомирскую области в направлении Старкостянтинова Хмельницкой области.

Корреспонденты "Суспільного" впоследствии сообщили, что в Хмельницкой области были слышны взрывы.

Некоторые мониторинговые каналы уточняют, что громкие звуки в небе возникали по ходу пролета "Кинжалов" от сжатого воздуха позади ракет.

В 8:20 появились сообщения об отбое угрозы МиГ-31К, отходе бортов от пусковой зоны, а позже — и об отбое воздушной тревоги.

О последствиях удара "Кинжалами" РФ по Украине, или сбивания ракет сообщений нет.

Напомним, в результате удара России по Дарницкому району Киева этой ночью, есть пострадавшие, среди которых ранен ребенок.

Как сообщал Фокус, в конце июня армия РФ запустила по Украине более 20 ракет и почти 430 беспилотников. Оккупанты применили пять аэробаллистических ракет "Кинжал".