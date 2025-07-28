Ночной обстрел Киева: повреждена многоэтажка, много раненых (фото, видео)

В результате удара России по Дарницкому району Киева есть пострадавшие. Госпитализированы четыре человека, в том числе ребенок с осколочными ранениями.

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Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в Дарницком районе в результате вражеской атаки в ночь на 28 июля пострадали восемь человек, среди них 1 человек в тяжелом состоянии. На видео одного из местных Telegram-каналов видно, как выносят пострадавшего из многоэтажки.

Кадры изуродованной многоэтажки в Дарницком районе также обнародовал фотокорреспондент издания "Телеграф" Ян Доброносов.

Последствия ночной атаки на Киев

Госпитализированы четыре человека. Как уточнил глава КГВА Тимур Ткаченко, около пяти утра, "среди пострадавших — ребенок 3 лет с осколочными ранениями. Четыре человека госпитализированы. Также повреждены автомобили рядом с жилым домом, без пожара".

Напомним, ночью 28 июля ВС РФ массированно запустили "Шахеды" по Украине. Взрывы прогремели в ряде областей, часть дронов добралась до западных регионов.

Как сообщал Фокус, вследствие атаки 28 июля под ударом, в частности, оказалась столица.

Мониторинговые каналы предупредили об угрозе ударных БПЛА для столицы около 02:00.

Также днем 27 июля российская армия атаковала автобус с гражданскими в Сумской области, в результате чего погибли люди и многие получили ранения.