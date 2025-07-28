Нічний обстріл Києва: пошкоджено багатоповерхівку, багато поранених (фото, відео)

Внаслідок удару Росії по Дарницькому району Києва є постраждалі. Госпіталізовано чотирьох людей, зокрема дитину з осколковими пораненнями.

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Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Дарницькому районі внаслідок ворожої атаки у ніч проти 28 липня постраждали восьмеро людей, серед них 1 людина у тяжкому стані. На відео одного з місцевих Telegram-каналів видно, як виносять постраждалого з багатоповерхівки.

Кадри понівеченої багатоповерхівки у Дарницькому районі також оприлюднив фотокореспондент видання "Телеграф" Ян Доброносов.

Наслідки нічноі атаки на Київ

Госпіталізовано чотирьох людей. Як уточнив очільник КМВА Тимур Ткаченко, біля п'ятої ранку, "серед постраждалих — дитина 3 років з осколковими пораненнями. Чотирьох людей госпіталізовано. Також пошкоджено автомобілі поряд з житловим будинком, без пожежі".

Нагадаємо, уночі 28 липня ЗС РФ масовано запустили "Шахеди" по Україні. Вибухи пролунали у низці областей, частина дронів дісталася західних регіонів.

Як повідомляв Фокус, внаслідок атаки 28 липня під ударом, зокрема, опинилася столиця.

Моніторингові канали попередили про загрозу ударних БпЛА для столиці приблизно о 02:00.

Також вдень 27 липня російська армія атакувала автобус із цивільними у Сумській області, внаслідок чого загинули люди та багато осіб зазнали поранень.