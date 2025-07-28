"Кинджали" не долетіли: як Повітряні сили відбивали нічну атаку ЗС РФ (фото)

У ніч на 28 липня росіяни атакували Україну 331-м засобом повітряного нападу, здійснивши пуски "Шахедів", крилатих та аеробалістичних ракет. Командування підтверджує влучання у кількох локаціях.

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Атака почалась із 19:30 27 липня із шести напрямків. Більшість ударних безпілотників та ракет Повітряним Силам ЗСУ вдалось збити, сказано у повідомленні на Telegram-каналі.

"Противник атакував 331-м засобом повітряного нападу (324 БпЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети)", — сказано у повідомленні.

324 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів летіли із різних напрямків з території Росії: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

4 крилаті ракети Х-101 летіли із повітряного простору Саратовської області РФ.

3 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" були запущені із повітряного простору Липецької області РФ.

Основним напрямком удару росіян стало місто Старокостянтинів на Хмельниччині.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника:

309 ударних БпЛА;

2 крилаті ракети Х-101.

Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих уламків на кількох локаціях.

"Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей!" — резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок удару Росії по Дарницькому району Києва цієї ночі є постраждалі, серед яких поранена дитина.

Як повідомляв Фокус, наприкінці червня армія РФ запустила по Україні понад 20 ракет і майже 430 безпілотників. Окупанти застосували п'ять аеробалістичних ракет "Кинджал".