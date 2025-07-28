"Кинжалы" не долетели: как Воздушные силы отражали ночную атаку ВС РФ (фото)

В ночь на 28 июля россияне атаковали Украину 331-м средством воздушного нападения, осуществив пуски "Шахедов", крылатых и аэробаллистических ракет. Командование подтверждает попадания в нескольких локациях.

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Атака началась с 19:30 27 июля с шести направлений. Большинство ударных беспилотников и ракет Воздушным Силам ВСУ удалось сбить, сказано в сообщении на Telegram-канале.

"Противник атаковал 331-м средством воздушного нападения (324 БПЛА, 4 крылатые и 3 аэробаллистические ракеты)", — сказано в сообщении.

324 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов летели с разных направлений с территории России: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск.

4 крылатые ракеты Х-101 летели из воздушного пространства Саратовской области РФ.

3 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" были запущены из воздушного пространства Липецкой области РФ.

Основным направлением удара россиян стал город Староконстантинов в Хмельницкой области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 311 средств воздушного нападения противника:

309 ударных БПЛА;

2 крылатые ракеты Х-101.

Зафиксировано попадание 2 ракет различных типов и 15 ударных БПЛА в 3 локациях, а также падение сбитых обломков на нескольких локациях.

"Аэробаллистические ракеты Х-47 М2 не достигли целей!" — резюмировали в сообщении.

Напомним, в результате удара России по Дарницкому району Киева этой ночью есть пострадавшие, среди которых ранен ребенок.

Как сообщал Фокус, в конце июня армия РФ запустила по Украине более 20 ракет и почти 430 беспилотников. Оккупанты применили пять аэробаллистических ракет "Кинжал".