ЗС РФ повторно вдарили "Кинджалами" по Україні: що відомо

Вранці, 28 липня, РФ вдруге за день підняла у повітря винищувачі, оснащені аеробалістичними ракетами "Кинджал". Одразу повідомлялося про пуски двох ракет Х-47М2.

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За повідомленнями моніторингових каналів, сьогодні, біля дев'ятої ранку, було зафіксовано повторний зліт МіГ-31К ПКС РФ, які є носіями аеробалістичної ракети Х-47М2 комплексу "Кинджал". Ці ракети становлять загрозу для всіх регіонів країни.

У багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу.

За даними ПС ЗСУ, незабаром швидкісна ціль була вже над Чернігівською областю.

Також повідомлялось про політ "Кинджалу" у напрямку Київщини, далі на Житомирщину.

Кінцевою ціллю аеробалістичних ракет "Кинджал" стала Хмельницька область.

Згодом, за кілька хвилин після повідомлення про повторні пуски "Кинджалів", у Хмельницькій області знову нові вибухи, повідомляє "Суспільне".

О 9:14 з'явились повідомлення про відбій загрози МіГ-31К, відхід бортів від пускової зони, а пізніше — і про відбій повітряної тривоги.

Про наслідки удару "Кинджалами" РФ по Україні, чи збиття ракет повідомлень немає.

Як повідомляв Фокус, зранку, 28 липня РФ підняла у повітря винищувачі, оснащені аеробалістичними "Кинджал". Одразу повідомлялося про пуски трьох ракет Х-47М2.

Нагадаємо, внаслідок удару Росії по Дарницькому району Києва цієї ночі, є постраждалі, серед яких поранена дитина.

Як повідомляв Фокус, наприкінці червня армія РФ запустила по Україні понад 20 ракет і майже 430 безпілотників. Окупанти застосували п'ять аеробалістичних ракет "Кинджал".