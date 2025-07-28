ВС РФ повторно ударили "Кинжалами" по Украине: что известно

Утром, 28 июля, РФ второй раз за день подняла в воздух истребители, оснащенные аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Сразу сообщалось о пусках двух ракет Х-47М2.

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По сообщениям мониторинговых каналов, сегодня, около девяти утра, был зафиксирован повторный взлет МиГ-31К ВКС РФ, которые являются носителями аэробаллистической ракеты Х-47М2 комплекса "Кинжал". Эти ракеты представляют угрозу для всех регионов страны.

Во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.

По данным ВС ВСУ, вскоре скоростная цель была уже над Черниговской областью.

Также сообщалось о полете "Кинжала" в направлении Киевщины, далее на Житомирщину.

Конечной целью аэробаллистических ракет "Кинжал" стала Хмельницкая область.

Впоследствии, через несколько минут после сообщения о повторных пусках "Кинжалов", в Хмельницкой области снова новые взрывы, сообщает "Суспільне".

В 9:14 появились сообщения об отбое угрозы МиГ-31К, отходе бортов от пусковой зоны, а позже — и об отбое воздушной тревоги.

О последствиях удара "Кинжалами" РФ по Украине, или сбивания ракет сообщений нет.

Как сообщал Фокус, утром, 28 июля РФ подняла в воздух истребители, оснащенные аэробаллистическими "Кинжал". Сразу сообщалось о пусках трех ракет Х-47М2.

Напомним, в результате удара России по Дарницкому району Киева этой ночью, есть пострадавшие, среди которых ранен ребенок.

Как сообщал Фокус, в конце июня армия РФ запустила по Украине более 20 ракет и почти 430 беспилотников. Оккупанты применили пять аэробаллистических ракет "Кинжал".