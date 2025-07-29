"Кинжалы" на Староконстантинов: эксперт рассказал, куда могли деться ракеты

Россия утром 28 июля запустила по Украине три аэробаллистические ракеты типа "Кинжал" с бортов МиГ-31К, однако они не достигли своих целей. Авиаэксперт и ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко объяснил, что если ракеты не имеют собственной системы наведения, то руководствуются только инерционной навигационной системой.

Related video

При этом чем больше расстояние, тем больше отклонение. Об этом авиаэксперт рассказал в эфире для медиа Radio NV.

По словам Романенко, "Кинжалы", которые исчезли 28 июля, могли иметь определенную проблему. В частности быть неустойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы или же возникли трудности с навигацией, что и привело к тому, что ракеты над Украиной перестали фиксироваться.

"Если такой снаряд, ну, то есть, ракета, не имеет собственной системы к наведению, и он управляется только инерционной навигационной системой. А чем больше расстояние, тем больше отклонение", — отметил эксперт.

Проблема гиперзвукового оружия, по его словам, заключается в том, что оно летит "в облаке плазмы", а оно взамен не пропускает радиоволны.

Также Романенко добавил, что такое отклонение нивелируется благодаря спутниковой навигации. То есть, как он пояснил, любой летательный объект, ракета или дрон, возвращается на запрограммированную территорию.

"Если нет связи со спутником или [снаряд] неустойчив к РЭБ, то есть туда забрасываются фальшивые координаты, тогда любой объект падает", — отметил авиаэксперт.

В такой ситуации цель может лететь в неизвестном направлении из-за фальшивых координат.

Кроме того, Валерий Романенко сообщил, что на протяжении полномасштабной войны Россия запустила по Украине не менее 160 ракет типа "Кинжал", из которых сбить удалось около 50. Большинство из этих воздушных целей радары локационно потеряли.

Атака на Староконстантинов

Отметим, что Староконстантинов подвергся массированному удару ночью 28 июля. На город летели российские дроны, крылатые ракеты типа Х-101 и аэробаллистические ракеты типа "Кинжал". Последние не достигли своих целей, сообщили в Воздушных силах Украины.

"Кинжалы" утром 28 июля россияне запускали по Украине двумя волнами: сначала около 08:40 часов, когда мониторинговые каналы сообщили о пуске по меньшей мере трех целей. Вторая атака состоялась ближе к 10:00 часам: мониторинговые каналы предупреждали о пусках двух "Кинжалов" по Украине.

Также ночью 28 июля ВС РФ атаковали Киев: в результате обстрела пострадал жилой дом.