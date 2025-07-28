Безугла, яка голосувала "за" законопроєкт про НАБУ і САП, заявила, що депутати "так не мають робити"

Народна депутатка України Мар'яна Безугла після кількох днів протестів проти закону щодо "ліквідації" НАБУ і САП заявила, що людей обурив не стільки закон, оскільки більшість його нібито "не читали", а "обман, який вони відчули емоційно". Водночас нардепка зауважила, що Київ упродовж цих днів "майже оминали ракетно-дронові атаки".

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При цьому нардепка вважає, що люди вийшли на протести після того, як влада за пів дня прийняла рішення щодо розслідування корупції, у той час як деякі важливі законопроєкти "не розглядаються роками". Таку думку Безугла виклала на своїй сторінці у Facebook увечері 28 липня.

Нардепка розповіла, що провела не менше 7 годин серед людей на протестах, і дійшла до певних висновків.

"Обурив не стільки ЗАКОН (більшість його не читали, не розбираються, часто зустрічала ідеалізовану віру в європейських партнерів; звісно, є й обізнані, зустріла юристів, з ким можна було подискутувати щодо ризиків, деяких студентів тощо), у першу чергу обурив ОБМАН, який відчули емоційно", — зазначила вона.

Безугла зазначила, що люди відчули обман, коли рішення було ухвалено упродовж кількох годин.

"Те, що рішення, яке стосується розслідування корупції, було проведено за пів дня, тоді як деякі інші складні й важливі законопроєкти не розглядають роками. Інтуїтивний висновок людей, особливо в перший день, — влада намутила щось уже вкрай. Ми не маємо так робити", — дійшла до висновку народна депутатка.

Скриншот | допис Мар'яни Безуглої

Безугла також зазначила, що "влада має робити висновки", а також заявила про необхідність відновлення прямих трансляцій засідань Верховної Ради України, доступу туди журналістів та відкриття урядового кварталу.

Сама ж народна депутатка, як вона зізналася, використала на протестах можливість підняти "інші пріоритетні питання"

"Були люди, які підходили, дякували", — зазначила Безугла.

Наприкінці Мар'яна Безугла додала, що вважає дивною ситуацію, коли столицю ці дні "майже оминали ракетно-дронові атаки". Нардепка припускає, що росіяни у цей час "запаслися попкорном" та спостерігали за ситуацією в Україні.

Деяких "дивних" російськомовних мітингарів, як розповіла Безугла, вона навіть змушувала на протестах казати слово "паляниця". Були й "провокатори" під час протестів, згадала нардепка.

Варто зазначити, що Мар'яна Безугла прийшла на мітинг проти закону №12414 вже у перший день, 24 липня, закликаючи до відставки Олександра Сирського. При цьому сама народна депутатка — одна з тих "слуг народу", що підтримали законопроєкт. Сама нардепка також іронічно коментувала мітинги, запитуючи, чому немає протестів за терміни служби та інші питання.

Нагадаємо, 27 липня стало відомо, що Безугла має синдром Аспергера і відчуває емоції "інакше, ніж інші".