"У мене високий поріг страху": Безугла зізналася, що має синдром Аспергера (скриншоти)

Народна депутатка Мар'яна Безугла розповіла, що страждає на синдром Аспергера чи "нейровідмінного мислення": нардепка пояснила, що відчуває емоції інакше, ніж усі інші люди, а також поділилася тим, як синдром впливає на її життя та діяльність.

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Про це Безугла вирішила розповісти у відповідь на допис керівниці комунікацій Інституту економічних досліджень Олени Шкарпової у Facebook, у якому Шкарпова заявила, що нардепка як особистість "не вписується у суспільно прийняті норми".

Шкарпова оприлюднила результати рейтингу депутатів за 2024 років за версією видання Vox Ukraine та поширила дослідження медіа "Бабель" за 2024 про нардепку Безуглу. Проаналізувавши публікації, Олена Шкарпова дійшла до висновку, що нардепка "не просто і не божевільна", однак наголосила, що це не допис підтримки Безуглої.

"Хоча для мене це не пост підтримки, а спроба подивитися на людину, яка всіх дратує, дивує та бісить, під іншим кутом. І якщо переналаштувати оптику від "як варто поводитися у суспільстві" до "а що всередині за обгорткою", відкриваються інші аспекти, які не вписуються у логіку "вона просто божевільна". Я думаю, не просто і не божевільна", — зазначила Шкарпова.

Скриншот | допис Шкарпової про Безуглу Скриншот | допис Шкарпової про Безуглу

Мар'яна Безугла відреагувала на допис Шкарпової. У коментарях народна депутатка висловила вдячність за те, що вона "вникла в суть".

"Дякую, що так уважно написали й вникли в суть. Аспергера, чи нейровідмінне мислення", — зазначила Безугла.

Скриншот | коментар Безуглої Скриншот | коментар Безуглої

Безугла зізналася, що деякі колеги серед депутатів, які знали про її синдром, використовували це проти неї. Також вона поділилася тим, що має однодумця серед радників наших партнерів у Міністерстві оборони України, який нібито "миттєво зчитав" особливості її характеру і мав яскраво виражену проблему у дитинстві.

"Він поділився, що в дитинстві мав проблематику настільки виражену, що міг годинами сидіти, впершись поглядом в одну точку. Спілкування з ним мене тоді дуже надихнуло", — зазначила Безугла.

За словами нардепки, у неї мислення відрізняється.

"Я мислю структурами, алгоритмами, верифікацією. Ті чи інші факти, спостереження накладаються одне на одне в єдину базу даних, як у комп’ютері, і далі виводиться результат, який складається з усіх, на мою думку, врахованих змінних", — написала Безугла.

Також вона додала, що по-іншому відчуває емоції та має зокрема високий поріг страху.

Що таке синдром Аспергера

Синдром Аспергера називають одним із п'яти загальних порушень розвитку, що характеризується серйозними складнощами у соціальній взаємодії, а також обмеженим, стереотипним, повторюваним репертуаром поглядів і занять. Іноді синдром ще називають формою високофункціонального аутизму.

Особи з цим синдромом трапляються рідко, їх можна побачити серед відомих людей. Так, у 2021 році мільярдер Ілон Маск зізнався у програмі на NBC, що страждає на цей синдром. Після розповіді про це статки Маска впали на 15%.

Нагадаємо, 25 липня Мар'яна Безугла посварилася з депутатами після загибелі Рущишина.

Також 25 липня Безугла відповіла на критику та жарти, заявивши, що "не можна ігнорувати те, що відбувається".