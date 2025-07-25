"Не можна ігнорувати те, що відбувається": Безугла відповіла на критику і тролінг (відео)

Народна депутатка України Мар'яна Безугла відповіла на критику та меми на свій бік, які отримала через те, що прийшла на мітинг проти закону №12414, який обмежує повноваження НАБУ і САП, хоча сама за нього голосувала.

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Народна обраниця оприлюднила відео з коментарем телеканалу "Київ24", який вона дала під час самих протестів.

"Мій коментар вчора до провокацій, коли ще спокійно спілкувались. Після десь години провокацій і нагнітання теж спокійно вже стало)", — підписала Безугла відео.

На ньому нардепка стверджує, що має власну логіку того, чому голосувала "за" законопроєкт 312414.

"Не можна ігнорувати те, що відбувається. Я за законопроєкт. У мене є своя логіка відносно того, що має бути чіткий нагляд прокурора і скорочена кількість правоохоронних органів", — сказала Безугла.

Вона також пояснила, що прийгшла на акцію протесту "зі своїми питаннями", зокрема тими, що стосуються питань керівництва Збройних сил України.

"Я просто спілкуюсь з народом…Відчути атмосферу і говорити про все, що відбувається — це безцінно", — наголосила Безугла.

Нагадаємо, 25 липня Безугла посварилась із нардепами через загибель Ярослава Рущишина.

Фокус також писав про те, як Безуглу висміяли в соцмережах.