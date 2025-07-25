"Ти – тв*рина": Безугла посварилась із нардепами через загибель Рущишина (фото)

У коментарі до Мар'яни Безуглої прийшли кілька її колег — деякі просто попросили "зупинитись", коли вона заявила, що нардеп від "Голосу" Ярослав Рущишин "нічим не відзначився" і збрехала, що він порушив комендантську годину.

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Народна депутатка Мар’яна Безугла відреагувала постом на смерть нардепа Ярослава Рущишина в ДТП ввечері 24 липня, чим викликала обурення в користувачів та колег загиблого. У ньому йдеться, що, мовляв, до обрання у Верховну Раду Рущишин зробив багато, "а от як потрапив до парламенту, нічим особливим не відзначився". Фокус зібрав все, що відомо.

Пост викликав критику в коментарях. Зокрема, на нього відреагувала народна депутатка від фракції "Голос" Олександра Устінова, яка назвала Безуглу "твариною" через її реакцію на смерть колеги. Зараз ці коментарі видалені.

Депутатка від "Голосу" назвала Безуглу "твариною" Фото: Скриншот

Також у коментарях з'явилась народна депутатка Наталія Піпа, яка написала, що "усі нормальні люди знають, якщо ти щось критикуєш, значить це точно варте уваги і є ціннісним, і справжнім".

Фото: Скриншот

На що Безугла почала вимагати відповіді на питання, що Піпа зробила "для оборони".

Правозахисниця та засновниця фонду "Восток-СОС" Олександра Дворецька написала, що допис Безуглої "ганебний" і вказала їй на брехню щодо комендантської години, яку нібито порушив загиблий нардеп. Але переконати Безуглу не вдалось.

Скандал в коментарях під постом Безуглої Фото: Скриншот

А нардепка Олена Кондратюк ("Батьківщина") просто попросила Мар'яну Безуглу зупинитись.

Під постом Мар'яни Безуглої про смерть Ярослава Рущишина почався скандал Фото: Скриншот

Фокус докладно писав про ДТП в якій загинув народний депутат Ярослав Рущишин. На своєму мотоциклі він врізався у трактор та загинув на місці.

Нагадаємо, минулого місяця Мар'яна Безугла опублікувала допис, у якому прокоментувала загибель 31-річного киянина Дмитра Ісаєнка під час російської атаки на Київ. Вона назвала його смерть "кармою", стверджуючи, що чоловік нібито "косив від армії".

На це український співак та лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, квартира якого була зруйнована внаслідок російського обстрілу, оголосив збір коштів на лікування у психіатра для Мар’яни Безуглої.