"На психіатра Марʼяні": Тарас Тополя відкрив збір для Безуглої, нардепка прийме кошти

Український співак та фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя відкрив збір коштів для народної депутатки України Мар'яни Безуглої, яка звинуватила музиканта у "мобілізації для картинки" після того, як його квартиру у ніч на 23 червня розбомбила російська ракета.

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Збір коштів оголошено на лікування нардепки, повідомив Тополя у своєму фейсбуці.

"От що дійсно важливо, дійсно справа державного значення, так це допомогти Народній обраниці з лікуванням. Ми ж люди, а не безумні узкі якісь. Тож я відкриваю банку "На психіатра Марʼяні", — написав Тополя.

Він уточнив, що ціль — зібрати 1 мільйон гривень.

"Долучайтеся, не будьте байдужими, проявіть чуйність і милосердя до людини, що пише закони у такі буремні часи, до людини, за яку свого часу проголосувала ціла Оболонь! Здається потрібен повноцінний курс, а то й декілька!", — наголосив Тополя.

Музикант підкреслив, що у випадку, якщо Безугла відмовиться отримувати зібрані гроші, то кошти підуть на підтримку дітей загиблих воїнів 130 Батальйону ТРО, в якому служив Тополя.

Зазначимо, що не момент публікації матеріалу на банці Тараса Тополі було зібрано майже 80 000 грн з необхідного 1 мільйона.

Збір коштів для Мар'яни Безуглої Фото: Скриншот

Безугла відреагувала на збір коштів від Тополі

Мар'яна Безугла вже встигла відреагувати на оголошений Тарасом Тополею збір коштів.

"Тополя, я прийму мільйон і віддам його на дрони-перехоплювачі. Так що збирай", — написала нардепка у своєму фейсбуці.

Відповідь Безуглої Фото: скриншот

Нагадаємо, Мар'яна Безугла звинуватила Тараса Тополю, який залишився без квартири, у мобілізації задля піару.

Фокус також писав про те, що Безугла просилася до Тараса Тополі в партію.