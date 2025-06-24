"На психиатра Марьяне": Тарас Тополя открыл сбор для Безуглой, нардеп примет средства

Украинский певец и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя открыл сбор средств для народного депутата Украины Марьяны Безуглой, которая обвинила музыканта в "мобилизации для картинки" после того, как его квартиру в ночь на 23 июня разбомбила российская ракета.

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Сбор средств объявлен на лечение нардепа, сообщил Тополя в своем фейсбуке.

"Вот что действительно важно, действительно дело государственного значения, так это помочь Народной избраннице с лечением. Мы же люди, а не безумные узкие какие-то. Поэтому я открываю банку "На психиатра Марьяне", — написал Тополя.

Он уточнил, что цель — собрать 1 миллион гривен.

"Присоединяйтесь, не будьте равнодушными, проявите чуткость и милосердие к человеку, который пишет законы в такие бурные времена, к человеку, за которого в свое время проголосовала целая Оболонь! Кажется нужен полноценный курс, а то и несколько!", — отметил Тополя.

Музыкант подчеркнул, что в случае, если Безуглая откажется получать собранные деньги, то средства пойдут на поддержку детей погибших воинов 130 Батальона ТРО, в котором служил Тополя.

Отметим, что не момент публикации материала на банке Тараса Тополи было собрано почти 80 000 грн из необходимого 1 миллиона.

Сбор средств для Марьяны Безуглой Фото: Скриншот

Безуглая отреагировала на сбор средств от Тополи

Марьяна Безуглая уже успела отреагировать на объявленный Тарасом Тополей сбор средств.

"Тополя, я приму миллион и отдам его на дроны-перехватчики. Так что собирай", — написала нардеп в своем фейсбуке.

Ответ Безуглой Фото: скриншот

Напомним, Марьяна Безуглая обвинила Тараса Тополю, который остался без квартиры, в мобилизации ради пиара.

Фокус также писал о том, что Безуглая просилась к Тарасу Тополе в партию.