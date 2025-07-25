В ДТП загинув народний депутат з "Голосу" Ярослав Рущишин: подробиці

Народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Рущишин загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Івано-Франківській області.

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Народний обранець перебував за кермом мотоцикла та зіткнувся з трактором, який їхав у попутному напрямку, повідомляє Гал-інфо з посиланням на власні джерела.

ДТП сталась 24 липня близько 21:45 на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківського району Івано-Франківської області.

Рущишин перебував за кермом мотоцикла Harley-Davidson. Він не впорався з керування та скоїв зіткнення з трактором який їхав в попутному напрямку.

Нардеп помер під час транспортування до медичного закладу

Ярослав Рущишин — секретар Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, обраний до Верховної Ради на парламентських виборах 2019 року від партії "Голос". Йому було 57 років.

На момент публікації матеріалу партія "Голос" не коментувала інформації щодо загибелі свого однопартійця.

Нагадаємо, 22 липня у ДТП на Донеччині загинув командир бригади "Лють" Максим Казбан.

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