У ДТП на Донеччині загинув командир бригади "Лють" Максим Казбан

Про загибель воїна розповів очільник Нацполіції України Іван Вигівський. Максима Кабзана він назвав людиною честі та слова, за яким "йшли сотні у найтяжчі часи".

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Командир Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють" Максим Казбан загинув у ДТП. Про трагедію повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський у пості на Facebook.

Максим Казбан загинув у ДТП на Донеччині

"Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни. Невимовний біль та смуток", — написав Вигівський.

Глава Нацполіції висловив співчуття рідним, близьким Максима Казбана та "усім поліцейським, кому пощастило його знати".

"Спочивай з миром, Максиме. Честь. Назавжди в строю", — резюмував Вигівський.

Подробиць про те, де та за яких обставин сталась ДТП, Вигівський не повідомив.

Хто такий Максим Казбан

Полковник поліції Максим Казбан очолив бригаду "Лють" у вересні 2024 року. До цього моменту він був першим заступником командира бригади. Участь у захисті України Казбан брав ще із 2014 року, коли воював на сході України.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Максим Казбан взяв участь у багатьох спеціальних операціях Збройних сил України, в тому числі в операції зі знищення російських гвинтокрилів у Чорнобаївці під Херсоном. Коли було створено бригаду "Лють", офіцер відразу перевівся до її складу.

Нагадаємо, напередодні у курортному містечку Іспанії знайшли тіло 61-річного українця. Загиблим виявився колишній співробітник МВС, а місце інциденту пов'язане з гучним убивством російського дезертира.

А військовослужбовиця Тетяна Чорновол повідомила про смерть свого напарника, бійця Любомира Нідзельського від хімічної зброї, яку попри заборону Женевської конвенції, використовують російські окупанти.