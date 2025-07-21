Таємнича смерть у басейні: в Іспанії загинув колишній посадовець МВС України, – ЗМІ

У курортному містечку Іспанії знайшли тіло 61-річного українця. Загиблим виявився колишній співробітник МВС, а місце інциденту пов'язане з гучним убивством російського дезертира.

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У Вільяхойосі (Іспанія), у басейні житлового комплексу Cala Alta, знайшли мертвим Ігоря Грушевського – колишнього працівника Міністерства внутрішніх справ України. Як повідомляє видання El Espanol, трагедія сталася 29 червня, але інформація про неї з’явилася лише зараз.

Чоловік плавав у басейні, після чого сусіди виявили його обличчям униз у воді. Першу допомогу намагалися надати очевидці, згодом – медики, однак врятувати українця не вдалося. За попередніми даними, на тілі не зафіксовано видимих ушкоджень, однак з вуха текла кров. Це дало підстави припускати можливий інсульт або іншу раптову недугу.

Загиблий мешкав у цьому житловому комплексі нещодавно – він придбав квартиру кілька місяців тому та займався ремонтом. За словами сусідів, Грушевський тримався осторонь, тож про його минуле мало хто знав. Лише згодом з’ясувалося, що він працював у Департаменті боротьби з організованою злочинністю МВС України, а згодом – у лавах Національної поліції.

Інцидент викликав підозри серед мешканців комплексу. Деякі пов’язують смерть українця з вбивством російського льотчика-дезертира Максима Кузьмінова, яке сталося у цьому ж районі в лютому 2024 року.

Цікаво, що в офіційних реєстрах України практично немає згадок про Грушевського. Проте у базах даних вдалося знайти документи 1993 року, де він фігурує як уповноважений представник у структурі УБОЗ в Черкаській та Кіровоградській областях. Цей підрозділ було розформовано під час реформи поліції у 2015 році.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили смерть Ігоря Грушевського. За словами речника відомства, за попередньою інформацією від Генерального консульства України в Барселоні, причиною загибелі стало утоплення. Консули допомагають оформлювати документи для репатріації тіла в Україну.

Історія російського льотчика-дезертира

13 лютого 2024 року, в тому ж житловому масиві Cala Alta було вбито перебіжчика з РФ – пілота Максима Кузьмінова. Він передав Збройним силам України вертоліт із військовим обладнанням. Після втечі в Іспанію Кузьмінов жив під фальшивими документами, однак був виявлений і застрелений, ймовірно, російськими агентами. Справа досі під грифом "таємно".

Фокус повідомляв, що у Максима Кузьмінова вистрілили понад 10 разів, після чого його тіло переїхали машиною. При загиблому льотчику знайшли документи на 33-річного українця.

Фокус писав, що за убивство пілота Кузьмінова кілерам заплатили чиновники РФ у Європі.

Як повідомляв Фокус, російського пілота Максима Кузьмінова поховано в безіменній могилі в Іспанії.