Пілот Кузьмінов похований у безіменній могилі, у ГУР намагалися створити двійника, — CBS

За словами журналістів, у ГУР намагалися поширити відомості про те, що Кузьмінов усе ж вижив після замаху та продовжує співпрацювати з Україною, щоб у такий спосіб дати сигнал іншим росіянам, які були б не проти переходу на бік Києва.

Російського пілота Максима Кузьмінова, який у серпні 2023 року під час операції ГУР перегнав російський вертоліт Мі-8 в Україну, поховано в безіменній могилі в Іспанії. Влітку під час авіашоу був присутній чоловік, замаскований під Кузьмінова. Ним міг бути український офіцер. Про це пише CBS.

Минулого літа в соцмережах з'явилися фотографії чоловіка, схожого на Кузьмінова, які були зроблені під час авіашоу.

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Журналісти CBS дійшли висновку, що це, судячи з усього, офіцер української розвідки в масці. Імовірно, у ГУР намагалися поширити відомості про те, що Кузьмінов усе ж таки вижив після замаху і продовжує співпрацювати з Україною, що має послужити сигналом для інших росіян, які були б не проти переходу на бік Києва.

"Кузьмінова ж поховали в безіменній могилі на півдні Іспанії, зазначають джерела", — повідомляють у розслідуванні.

За даними американського редактора The Insider Майкла Вайса, боєприпаси, які використовували під час стрілянини, були російськими.

Джерело, ознайомлене з ходом розслідування справи в Іспанії, надало журналістам фото чоловіків, яких іспанська влада ідентифікувала як "осіб, до яких є інтерес". Вони перебували в Іспанії під час убивства Кузьмінова. Як з'ясували журналісти CBS, один із чоловіків — колишній російський офіцер КДБ, а інший його родич — полковник російської міліції.

Спираючись на отримані дані, журналісти говорять про причетність російського уряду до вбивства Максима Кузьмінова. Пілот Кузьмінов проживав в Іспанії після операції з перегону вертольота в Україну. Його тіло було знайдено 19 лютого. Водночас причини смерті не уточнювали. Наступного дня іспанська поліція підтвердила загибель. У Кузьмінова вистрілили шість разів, потім його тіло переїхали автомобілем.

Операція з перегону Мі-8 в Україну

3 вересня 2023 року начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів про спецоперацію "Синиця", під час якої вдалося перевести на територію України російський вертоліт Мі-8АМТШ з екіпажем.

Повідомлялося, що до пілота знайшли правильний підхід і вивезли непомітно всю його родину. Зрештою створили такі умови, за яких він зміг би перегнати повітряне судно з екіпажем. Коли пілоти зрозуміли, де приземлився гелікоптер із ними, вони спробували втекти — невдало, були знищені.

У розвідці повідомили, що завдяки ретельно спланованим діям і роботі військових розвідників російський пілот перегнав гелікоптер МІ-8АМТШ ВКС РФ із завантаженими компонентами для бойових літаків.

Нагадаємо, що керівник штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін повідомив, що від початку війни війська РФ втратили 700 тисяч осіб.

Також повідомлялося про те, з чого складаються російські "Пародії", і що без комплектовання американського виробництва не обійшлося.