Пилот Кузьминов похоронен в безымянной могиле, в ГУР пытались создать двойника, — CBS

По словам журналистов, в ГУР пытались распространить сведения о том, что Кузьминов все же выжил после покушения и продолжает сотрудничать с Украиной, чтобы таким образом дать сигнал другим россиянам, которые были бы не против перехода на сторону Киева.

Российский пилот Максим Кузьминов, который в августе 2023 года в ходе операции ГУР перегнал российский вертолет Ми-8 в Украину, похоронен в безымянной могиле в Испании. Летом во время авиашоу присутствовал мужчина, замаскированный под Кузьминова. Им мог быть украинский офицер. Об этом пишет CBS.

Прошлым летом в соцсетях появились фотографии мужчины, похожего на Кузьминова, которые были сделаны во время авиашоу.

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Журналисты CBS пришли к выводу, что это, судя по всему, офицер украинской разведки в маске.

Предположительно, в ГУР пытались распространить сведения о том, что Кузьминов все же выжил после покушения и продолжает сотрудничать с Украиной, что должно послужить сигналом для других россиян, которые были бы не против перехода на сторону Киева.

"Кузьминова же похоронили в безымянной могиле на юге Испании, отмечают источники", — сообщается в расследовании.

По данным американского редактора The Insider Майкла Вайса, боеприпасы, использовавшиеся во время стрельбы, были российскими.

Источник, ознакомленный с ходом расследования дела в Испании, предоставил журналистам фото мужчин, которых испанские власти идентифицировали как "лиц, к которым есть интерес". Они находились в Испании во время убийства Кузьминова. Как выяснили журналисты CBS, один из мужчин — бывший российский офицер КГБ, а другой его родственник — полковник российской милиции.

Опираясь на полученные данные, журналисты говорят о причастности российского правительства к убийству Максима Кузьминова.

Пилот Кузьминов проживал в Испании после операции по перегону вертолета в Украине. Его тело было найдено 19 февраля. В то же время причины смерти не уточнялись. На следующий день испанская полиция подтвердила гибель. В Кузьминова выстрелили шесть раз, затем его тело переехали автомобилем.

Операция по перегону Ми-8 в Украину

3 сентября 2023 начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал о спецоперации "Синица", во время которой удалось перевести на территорию Украины российский вертолет Ми-8АМТШ с экипажем.

Сообьщалось, что к пилоту нашли правильный подход и вывезли незаметно всю его семью. В конечном итоге создали такие условия, при которых он смог бы перегнать воздушное судно с экипажем. Когда пилоты поняли, где приземлился вертолет с ними, они попытались бежать — неудачно и были уничтожены.

В разведке сообщили, что за счет тщательно спланированных действий и работы военных разведчиков российский пилот перегнал вертолет МИ-8АМТШ ВКС РФ с загруженными компонентами для боевых самолетов.

Напомним, что руководитель штаба обороны Великобритании Тони Радакин сообщил, что с начала войны войска РФ потеряли 700 тысяч человек.

Также сообщалось о том, из чего состоят российские "Пародии", и что без комплектующих американского производства не обошлось.