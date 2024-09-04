Журналист Bild опубликовал видео с пилотом "Кузьминовым": расследователь доказал, что это подделка

Чтобы выдать человека за Максима Кузьминова, создали латексную маску, как у персонажей кинофильма "Миссия невыполнима", объяснил расследователь Христо Грозева. Она почти обманула специальные OSINT-инструменты для анализа лиц.

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Неизвестные лица попытались ввести в заблуждение премьер-министра Чехии Петра Фиала, показав кадры с "живым" российским пилотом Максимом Кузьминовым, который погиб в Испании. Делом занимались чешские спецслужбы, OSINT-аналитики и расследователи. Подтвердились ли предположения о "воскресшем" Кузьминове, расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев рассказал в соцсети X (Twitter).

Грозев пояснил, что заинтересовался публикацией на портале Denikn в Чехии. На портале 3 сентября сообщили о видео с Кузьминовым, который якобы садился на самолет в городе Хеб на западе страны. Источником публикации стал блог на портале medium.seznam, подписанный автором с псевдонимом "Авиатор". Публикация этого лица стала причиной волнения Фиалы, который вызвал главу Информационной службы безопасности Михала Куделки. При этом журналисты уверяли, что получили подтверждение личности воскресшего пилота из четырех независимых источников. OSINT-расследователь объяснил, почему он уверен, что заявление о "Кузьминове" — это мистификация.

Гибель Максима Кузьминова — чешские СМИ об ожившем пилоте Ми-8 Фото: Скриншот

Христо Грозев использовал видео, которое немецкий военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке получил от анонимного источника из Чехии. После этого аналитик "прогнал" фото мужчины, который является якобы погибшим пилотом Максимом Кузьминовым, через сервисы поиска людей в сети. Поиск показал, что действительно есть сходство между изображением и фотографиями реального пилота. Также провели проверку по ключевым точкам на лице — и там также показало совпадение аж на 76%.

Гибель Максима Кузьминова — фото оригинала и "фальсификации" Фото: X / Христо Грозєв Гибель Максима Кузьминова — анализ по точкам Фото: X / Христо Грозєв

Тогда OSINT-аналитик обратил внимание на поведение людей, которые окружали "Кузьминова". Подозрение вызвал коренастый охранник. Вместо того, чтобы пристально следить за происходящим вокруг, он "случайно" отошел в сторону, когда "случайный" оператор снимал подопечного. По мнению Грозева, это свидетельствует о намеренно созданной ситуации, которая дала возможность снять нужные кадры. С другой стороны, он провел "реверсный поиск" по лицу охранника и отыскал реально существующего человека.

Гибель Максима Кузьминова — Грозев о поведении охранника Фото: X / Христо Грозєв

После изложения последовательности аргументов Грозев подытожил, что человек на видео — мистификация. По его мнению, неизвестный натянул на себя маску, как в фильме "Миссия невыполнима". Именно поэтому ключевые точки на лице полностью совпадали. Подделку удалось разоблачить благодаря применению нескольких онлайн-инструментов для анализа изображения и изучения поведения охранника, который вел себя неестественно.

Гибель Максима Кузьминова — Грозев о схожести персонажей Фото: X / Христо Грозєв Гибель Максима Кузьминова — Грозев о латексной маске Фото: X / Христо Грозєв

Гибель Максима Кузьминова — детали дела пилота Ми-8

Максим Кузьминов — пилот российского вертолета Ми-8 и фигурант спецоперации ГУР Минобороны, которую воплотили в жизнь в августе 2023 года. Кузьминов согласился перегнать Ми-8 на украинскую территорию, а в награду получил 1 млн долл. После ряда пресс-конференций он исчез: разведчики должны были предоставить ему новые документы, чтобы он избежал преследования спецслужб РФ. Однако через полгода, в феврале 2024 года, в испанских изданиях сообщили, что в курортном городе нашли тело пилота. Расследование показало, что Кузьминова убили, причем за преступлением стоят местные уголовники, которых наняли российские спецслужбы.

Напоминаем, 3 сентября росСМИ ТАСС сообщило о приговоре украинскому разведчику, которого россияне разоблачили в Крыму. Между тем офицер ГУР рассказал, как украинцы сотрудничают с разведкой, находясь на временно оккупированных территориях.