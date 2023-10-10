"Такая себе работа": в ГУР высмеяли угрозы убить пилота Ми-8, который перешел на сторону Украины

Российские власти больше месяца придумывали, как ответить на спецоперацию ГУР МОУ "Синица". В конце концов "на коленке" сделали видео, за которое стоило бы объявить выговор, заявил представитель разведки Юсов.

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В сентябре в ГУР Минобороны рассказали детали спецоперации "Синица", в результате которой в Украину прилетел военный вертолет Ми-8 ВС РФ, нагруженный запчастями для самолетов. Пилотировал Ми-8 россиянин Максим Кузьминов, решивший не воевать на стороне Кремля и перешедший на сторону украинцев. Через месяц после событий ГРУ России пригрозило Кузьминову, что убьет его за "измену". Угрозы прозвучали в видео, которое достаточно низко оценил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов. Об этом говорится в сюжете "24 канала".

Юсов отметил, что российские спецслужбы больше месяца размышляли перед тем, как обнародовать угрозы. При этом первые несколько недель вообще отрицали событие, потом говорили, что вертолет "заблудился". Однако позже все же признали успешность ГУР Минобороны. Когда же наконец прозвучал "ответ" в росСМИ, он был "тупым".

"Это доказывает, что российская пропаганда не только тупая, но и медленная", — прозвучало в эфире.

Служащие ГРУ записали видео, в котором пообещали расправиться с пилотом Ми-8 Максимом Кузьминовым, напомнил Юсов. По его мнению, это информационное противодействие некачественное: "такая себе работа", — сказал он. Также порекомендовал руководителям российской разведки не платить деньги и объявить выговор лицам, которые так неудачно провели кампанию в росСМИ.

Представитель разведки проиллюстрировал особенности работы ГУР МОУ и ГРУ России. Например, ГУР МОУ вовремя и открыто рассказало о событиях с Кузьминовым, объяснили цели и этапы спецоперации. Тогда как россияне показали "какой-то сшитый на коленке ролик".

Спецоперация ГУР "Синица": детали

Отметим, в конце августа 2023 года ГУР Минобороны впервые сообщило о спецоперации, в результате которой в Украине приземлился вертолет Ми-8, нагруженный запчастями для самолетов С-27 и Су-30СМ ВС РФ. Через несколько дней стали известны детали спецоперации, которая получила название "Синица".

Как выяснилось, россиянин Максим Кузьминов, пилот военного вертолета Ми-8, решил не участвовать в войне РФ против Украины — об этом он публично рассказал СМИ. Сначала он обратился по контактам проекта "Хочу жить!" и объяснил, что готов действовать по указаниям спецслужб и переправить вертолет через линию фронта. Несколько месяцев ждали лучшего момента. Наконец однажды летом он и еще несколько членов экипажа поднялись в воздух и полетели по специальному маршруту, составленному ГУР.

Через несколько часов вертолет приземлился в Харьковской области, причем другие члены экипажа этому противодействовали и погибли. Позже Кузьминов сообщил, что заранее вывез из России свою семью и они находятся в безопасности.

В ролике, опубликованном росСМИ, российские спецназовцы угрожали убить пилота Ми-8. Угрозы прозвучали от четырех мужчин в масках.

Напоминаем, в октябре стало известно о еще одном россиянине, который воспользовался программой "Хочу жить". Мужчина находился на Запорожском участке фронта и убедил сдаться в плен с десяток военных ВС РФ. Между тем в ГУР Минобороны заявили: ежедневно рассматривают заявки от 150 солдат противника, которые готовы добровольно перейти на сторону Украины.