20 лет лишения свободы: в РФ осудили украинского разведчика, попавшего в плен в Крыму

Александр Любас, как решил ростовский суд, будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Первые три года своего заключения украинский спецназовец проведет в тюрьме.

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В России на 20 лет заключения осудили военного Главного управления разведки Минобороны Украины Александра Любаса, который осенью 2023 года участвовал в высадке на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщает российское информационное агентство "ТАСС".

Как сообщается, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского военнослужащего к 20 годам заключения за попытку высадки на побережье аннексированного Россией полуострова и нападения на военных ВС РФ.

Оккупанты осудили его за якобы "незаконное пересечение границы, хранение и контрабанду оружия, теракт и прохождение обучения с целью террористической деятельности".

Украинскому военному разведчику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме.

Отметим, что руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов в разговоре с "УП" подтвердил, что во время высадки десанта на побережье Крыма Александр Любас попал в плен.

Напомним, 4 октября 2023 года спецназовцы батальонов "Стугна" и "Братство" в составе спецподразделения "Тимура" Главного управления разведки Минобороны Украины десантировались на территории оккупированного Крыма и вступили в бой с оккупантами. В военной разведке отметили, что украинские защитники нанесли врагу огневое поражение.

В ГУР МО отметили, что разведчики высадились на западном побережье полуострова, а также на Кинбурнской и Тендровской косах. Россияне преследовали спецназовцев на надводных быстроходных патрульных катерах с поддержкой авиации.