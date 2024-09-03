20 років позбавлення волі: у РФ засудили українського розвідника, який потрапив в полон у Криму

Олександр Любас, як вирішив ростовський суд, відбуватиме покарання у виправній колонії суворого режиму. Перші три роки свого ув'язнення український спецпризначенець проведе у тюрмі.

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У Росії на 20 років ув'язнення засудили військового Головного управління розвідки Міноборони України Олександра Любаса, який восени 2023 року брав участь у висадці на території окупованого Криму. Про це повідомляє російське інформаційне агентство "ТАСС".

Як повідомляється, Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив українського військовослужбовця до 20 років ув'язнення за спробу висадки на узбережжя анексованого Росією півострова та нападу на військових ЗС РФ.

Окупанти засудили його за нібито "незаконне перетинання кордону, зберігання та контрабанду зброї, теракт та проходження навчання з метою терористичної діяльності".

Українському військовому розвіднику призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 20 років у виправній колонії суворого режиму з відбуванням перших 3 років у в'язниці.

Зазначимо, що керівник ГУР МОУ Кирило Буданов в розмові з "УП" підтвердив, що під час висадки десанту на узбережжя Криму Олександр Любас потрапив у полон.

Нагадаємо, 4 жовтня 2023 року спецпризначенці батальйонів "Стугна" і "Братство" у складі спецпідрозділу "Тимура" Головного управління розвідки Міноборони України десантувалися на території окупованого Криму і вступили в бій з окупантами. У воєнній розвідці зазначили, що українські захисники завдали ворогу вогневого ураження.

У ГУР МО зазначили, що розвідники висадилися на західному узбережжі півострова, а також на Кінбурнській та Тендрівській косах. Росіяни переслідували спецпризначенців на надводних швидкохідних патрульних катерах з підтримкою авіації.