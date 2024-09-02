"Действительно подарок": в ГУР рассказали, как украинцы в оккупации сотрудничают с разведкой

По словам офицера украинской разведки "Ольстера", сотни жителей временно захваченных территорий проводят диверсии под носом у противника и осуществляют возмездие для предателей. Это делают люди, которые ждут скорейшего освобождения.

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На временно оккупированных территориях Украины остаются граждане, которые продолжают ждать освобождения и делают все для того, чтобы это произошло как можно быстрее. Таких людей сотни. Об этом заявил офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Ольстер" в интервью журналистке Дженни Клочко.

По его словам, жители захваченных регионов дальше сотрудничают с военной разведкой и проводят рискованные операции под носом у россиян. Речь как про диверсии, так и про возмездие для предателей.

Эти имена сейчас хранятся в секрете ради безопасности людей, однако одним из них является мужчина с псевдонимом "Гонта", делится представитель разведки. У него есть военный опыт.

"Мужчина или женщина с военным опытом – это всегда очень ценно, потому что надо учить людей, как делать взрывчатку, как правильно налаживать связь с Киевом, как готовить акции, которые можно осуществить против врага на наших территориях. Так что когда мы связались с "Гонтой", это был действительно подарок", ― рассказывает "Ольстер".

"Гонта" находится в безопасности и дальше служит Украине, как и сотни других людей на временно оккупированных территориях, которые сохраняют верность стране и ждут скорейшего освобождения от захватчиков.

При этом речь о гражданах, которые дальше живут обычную жизнь, хоть и в новых условиях. У них есть работа, семьи и так далее, но порой даже самые родные не знают, что их близкие по вечерам рискуют жизнью.

"Наши операции – это не о приближении к российским позициям, уничтожении всех оккупантов артиллерией и присвоение трофейного оборудования. Речь идет о человеческом интеллекте, когда нужно создать сеть, способную эффективно противостоять ФСБ – производить взрывы на железной дороге, уничтожать предателей в городах и т.д.", — подытожил "Ольстер".

Напомним, 16 августа сообщалось, что волонтерку из Херсона Ирину Горобцову приговорили к 10 годам заключения за "шпионаж" для ГУР. По данным журналистов, до приговора суда Ирину Горобцову два года незаконно удерживали в СИЗО. Женщина активно сопротивлялась российской оккупации Херсона и делала патриотические сообщения в соцсетях.

30 июля сообщалось, что на оккупированных территориях выплачивают деньги тем, кто приводит друзей в военкомат. По информации Центра нацсопротивления, 15 тысяч рублей можно получить за соседа или коллегу по работе, которого завербуют для войны против Украины.