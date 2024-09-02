"Дійсно подарунок": у ГУР розповіли, як українці в окупації співпрацюють із розвідкою

За словами офіцера української розвідки "Ольстера", сотні мешканців тимчасово захоплених територій проводять диверсії під носом у противника та здійснюють відплату для зрадників. Це роблять люди, які чекають якнайшвидшого звільнення.

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На тимчасово окупованих територіях України залишаються громадяни, які продовжують чекати на звільнення і роблять усе для того, щоб це сталося якнайшвидше. Таких людей сотні. Про це заявив офіцер Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Ольстер" в інтерв'ю журналістці Дженні Клочко.

За його словами, жителі захоплених регіонів далі співпрацюють з військовою розвідкою і проводять ризиковані операції під носом у росіян. Мова як про диверсії, так і про відплату для зрадників.

Ці імена наразі зберігаються в секреті заради безпеки людей, однак одним із них є чоловік із псевдонімом "Гонта", ділиться представник розвідки. У нього є військовий досвід.

"Чоловік чи жінка з військовим досвідом — це завжди дуже цінно, бо треба вчити людей, як робити вибухівку, як правильно налагоджувати зв'язок із Києвом, як готувати акції, які можна здійснити проти ворога на наших територіях. Тож коли ми зв'язалися з "Гонтою", це був справді подарунок", — розповідає "Ольстер".

"Гонта" перебуває в безпеці й далі служить Україні, як і сотні інших людей на тимчасово окупованих територіях, що зберігають вірність країні та чекають якнайшвидшого звільнення від загарбників.

При цьому йдеться про громадян, які далі живуть звичайним життям, хоч і в нових умовах. У них є робота, сім'ї тощо, але часом навіть найрідніші не знають, що їхні близькі вечорами ризикують життям.

"Наші операції — це не про наближення до російських позицій, знищення всіх окупантів артилерією та привласнення трофейного обладнання. Йдеться про людський інтелект, коли потрібно створити мережу, здатну ефективно протистояти ФСБ — робити вибухи на залізниці, знищувати зрадників у містах тощо", — підсумував "Ольстер".

Нагадаємо, 16 серпня повідомлялося, що волонтерку з Херсона Ірину Горобцову засудили до 10 років ув'язнення за "шпигунство" для ГУР. За даними журналістів, до вироку суду Ірину Горобцову два роки незаконно утримували в СІЗО. Жінка активно чинила опір російській окупації Херсона та робила патріотичні дописи в соцмережах.

30 липня повідомлялося, що на окупованих територіях виплачують гроші тим, хто приводить друзів до військкомату. За інформацією Центру нацопору, 15 тисяч рублів можна отримати за сусіда або колегу по роботі, якого завербують для війни проти України.