Журналіст Bild опублікував відео з пілотом "Кузьміновим": розслідувач довів, що це підробка

Щоб видати людину за Максима Кузьмінова, створили латексну маску, як у персонажів кінофільму "Місія нездійсненна", пояснив розслідувач Христо Грозєв. Вона майже обманула спеціальні OSINT-інструменти для аналізу облич.

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Невідомі особи спробували ввести в оману прем'єр-міністра Чехії Петра Фіала, показавши кадри з "живим" російським пілотом Максимом Кузьміновим, який загинув в Іспанії. Справою займались чеські спецслужби, OSINT-аналітики та розслідувачі. Чи підтвердились припущення щодо "воскреслого" Кузьмінова, розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв розповів у соцмережі X (Twitter).

Грозєв пояснив, що зацікавився публікацією на порталі Denikn в Чехії. На порталі 3 вересня повідомили про відео з Кузьміновим, який начебто сідав на літак у місті Хеб на заході країни. Джерелом публікації став блог на порталі medium.seznam, підписаний автором з псевдо "Авіатор". Публікація цієї особи стала причиною хвилювання Фіали, який викликав главу Інформаційної служби безпеки Міхала Куделки. При цьому журналісти запевняли, що отримали підтвердження особи воскреслого пілота з чотирьох незалежних джерел. OSINT-розслідувач пояснив, чому він впевнений, що заява про "Кузьмінова" — це містифікація.

Загибель Максима Кузьмінова - чеські ЗМІ про ожилого пілота Мі-8 Фото: Скриншот

Христо Грозєв використав відео, яке німецький військовий оглядач Bild Юліан Рьопке отримав від анонімного джерела з Чехії. Після цього аналітик "прогнав" фото чоловіка, який є начебто загиблим пілотом Максимом Кузьміновим, через сервіси пошуку людей у мережі. Пошук показав, що дійсно є схожість між зображенням і фотографіями реального пілота. Також провели перевірку за ключовими точками на обличчі — і там також показало збіг аж на 76%.

Загибель Максима Кузьмінова - фото оригінала та "фальсифікації" Фото: X / Христо Грозєв Загибель Максима Кузьмінова - аналіз по точках Фото: X / Христо Грозєв

Тоді OSINT-аналітик звернув увагу на поведінку людей, які оточували "Кузьмінова". Підозру викликав кремезний охоронець. Замість того, щоб пильно стежити за подіями навколо, він "випадково" відійшов у бік, коли "випадковий" оператор знімав підопічного. На думку Грозєва, це свідчить про навмисно створену ситуацію, яка дала можливість зняти потрібні кадри. З іншого боку, він провів "реверсний пошук" по обличчю охоронця і дійсно відшукав реально існуючу людину.

Загибель Максима Кузьмінова - Грозєв про поведінку охоронця Фото: X / Христо Грозєв

Після викладно послідовності аргументів Грозєв підсумував, що людина на відео — містифікація. На його думку, невідома особа натягнула на себе маску, як у фільмі "Місія нездійсненна". Саме тому ключові точки на обличчі повністю збігались. Підробку вдалось викрити завдяки застосуванню кількох онлайн-інструментів для аналізу зображення та вивчення поведінки охоронця, який поводився неприродно.

Загибель Максима Кузьмінова - Грозєв про схожість персонажів Фото: X / Христо Грозєв Загибель Максима Кузьмінова - Грозєв про латексну маску Фото: X / Христо Грозєв

Загибель Максима Кузьмінова — деталі справи пілота Мі-8

Максим Кузьмінов — пілот російського гелікоптера Мі-8 та фігурант спецоперації ГУР Міноборони, яку втілили у життя у серпні 2023 року. Кузьмінов погодився перегнати Мі-8 на українську територію, а в нагороду отримав 1 млн дол. Після низки пресконференцій він зник: розвідники мали надати йому нові документи, щоб він уник переслідування спецслужб РФ. Однак через пів року, в лютому 2024 року, у іспанських виданнях повідомили, що у курортному місті відшукали тіло пілота. Розслідування показало, що Кузьмінова убили, при чому за злочином стоять місцеві кримінальники, яких найняли російські спецслужби.

Нагадуємо, 3 вересня росЗМІ ТАСС повідомило про вирок українському розвіднику, якого росіяни викрили в Криму. Тим часом офіцер ГУР розповів, як українці співпрацюють з розвідкою, перебуваючи на тимчасово окупованих територіях.