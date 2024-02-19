Вистрілили 12 разів: що відомо про смерть льотчика РФ Кузьмінова, який викрав Мі-8 для ЗСУ

Російський льотчик міг загинути ще 13 лютого. Його тіло знайшли з отворами від куль в іспанському місті Вільяхойоса. В ГУР МОУ підтвердили смерть, проте не розповіли про причини.

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Російський льотчик Максим Кузьмінов, який передав вертоліт Мі-8 Україні у серпні 2023 року, помер в Іспанії. Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило факт його смерті. Фокус зібрав усе, що відомо про загибель пілота.

Речник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі "Суспільному" 19 лютого повідомив про загибель росіянина Максима Кузьмінова.

"Можемо підтвердити факт смерті", — сказав Андрій Юсов.

Він не розповів про причини його смерті.

Видання "Українська правда" з посиланням на пресслужбу ГУР повідомило, що російський льотчик Максим Кузьмінов вирішив переїхати до Іспанії замість того, аби залишитися в Україні.

"Він же вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути тут. З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли застреленим", — сказало джерело.

Зі слів співрозмовника, неподалік від тіла росіянина знайшли згорілий автомобіль.

Як міг загинути росіянин Максим Кузьмінов

Незадовго до цього проросійське італійське видання Il-corrispondente розповіло, що російського льотчика було вбито 13 лютого в іспанському місті Вільяхойоса. Чоловіка знайшли з 12 отворами від куль, також повідомлялося про те, що тіло Кузьмінова нібито переїхав автомобіль.

14 лютого іспанське видання ABC повідомило, що 13 лютого близько 17:00 у Вільяхойосі нібито було знайдено тіло 33-річного українця. Також слідчі знайшли спалений автомобіль у сусідньому місті Кампельо. В ЗМІ наголосили, що перша гіпотеза щодо причини смерті чоловіка — зведення рахунків.

РосЗМІ опублікували можливі кадри з місця загибелі росіянина Максима Кузьмінова. У ролику видно декілька автомобілів, правоохоронців, судмедекспертів та людей у цивільному.

Російський пілот викрав гелікоптер Мі-8 та передав Україні: що відомо

23 серпня 2023 року представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов повідомив, що російський вертоліт Мі-8 приземлився на території України. Ворожий борт перегнав російський пілот Максим Кузьмінов, який контактував з українською розвідкою протягом шести місяців, аби втекти з Росії разом з гелікоптером.

Зокрема, спецоперація "Синиця" відбулася 9 серпня 2023 року. На борту, крім пілота, перебуло ще двоє осіб екіпажу, їх хотіли взяти в полон, проте не вдалося, вони були ліквідовані. За спецоперацію льотчику обіцяли нові документи і грошову винагороду в розмірі 500 тисяч доларів.

Нагадаємо, 2 жовтня 2023 року росЗМІ повідомили, що ГРУ наказало ліквідувати російського пілота Максима Кузьмінова. Співробітник спецслужби наголосив, що росіянин "до суду не повернеться, не доживе".