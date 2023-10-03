"До суду не доживе": у ГРУ пообіцяли ліквідувати пілота, який передав Україні Мі-8 (відео)

Співробітники ГРУ заявили про намір покарати пілота Максима Кузьмінова "за зраду своїх братів". У спецслужбі стверджують, що "їхні руки довгі".

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Співробітникам Головного розвідуправління Міністерства оборони Російської Федерації (ГРУ) наказали ліквідувати пілота Максима Кузьмінова, який передав Україні вертоліт Мі-8. Про це йдеться в сюжеті російського державного телеканалу "Россия 1" від 2 жовтня.

Російські пропагандисти показали людей у формі, представлених офіцерами спецпідрозділів ГРУ, які заявили, що нібито отримали відповідний наказ. За їхніми словами, ліквідація Кузьмінова — це "питання часу".

"До суду не повернеться, думаю, не доживе", — сказав співробітник спецслужби.

Один з офіцерів заявив, що пілот буде покараний за всією суворістю закону РФ "за зраду своїх братів".

"Звичайно знайдемо, ми до всіх дотягнемося, наші руки довгі", — стверджує він.

У ГРУ погрожують ліквідувати Максима Кузьмінова

Російський пілот передав Україні Мі-8: що відомо

Нагадаємо, 23 серпня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов повідомив, що на території України приземлився російський вертоліт, а з членами екіпажу працюють українські спецслужби. Борт здійснював рейс між двома авіабазами та перевозив запчастини до винищувачів Су-27, Су-30 СМ.

Пілот вертольота Мі-8 Максим Кузьмінов заявив, що контактував з українською розвідкою пів року — готувався до втечі з РФ разом із повітряним судном. За його словами, за участь в операції йому зроблять нові документи, а також виплатять 500 тисяч доларів.

Інтерв'ю з Максимом Кузьміновим

Максим Кузьмінов також розповів, чому зважився на співпрацю з українськими спецслужбами. Він зазначив, що вважає дії РФ геноцидом українського народу і закликав інших російських льотчиків наслідувати його приклад.