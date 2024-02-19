"Можемо підтвердити": у ГУР прокоментували ймовірне вбивство пілота РФ Кузьмінова

За даними ЗМІ, тіло Максима Кузьмінова знайшли в Іспанії. У 2023 році він приземлив в Україні російський гелікоптер.

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Російського пілота Максима Кузьмінова, який у співпраці з Головним управлінням розвідки (ГУР) Міноборони перегнав в Україну російський вертоліт, знайшли мертвим. Це у коментарі виданню "Суспільне" 19 лютого підтвердив представник відомства Андрій Юсов.

"Можемо підтвердити факт смерті", — сказав Юсов.

Представник ГУР не повідомив деталей щодо причин смерті Кузьмінова. Відомо, що його знайшли мертвим в Іспанії.

Смерть Максима Кузьмінова: що вже відомо

У ЗМІ інформували, що пілота 13 лютого вбили у місті Вільяхойоса. Зазначалось, що в пілота вистрілили 12 разів, а потім його переїхала машина. Також відомо про згорілу машину, яку виявили у сусідньому місті. Зі слів журналістів, на ній убивця або убивці могли втекти з місця злочину.

У російському медіа водночас попереджали, що загиблим може бути не Кузьмінов. Декілька іспанських ЗМІ повідомляли про вбивство 33-річного українця. Пілоту ж було всього 28 років.

Хто такий Максим Кузьмінов?

У серпні 2023 року стало відомо про операцію ГУР. Розвідка виманила російського пілота, який приземлив в Україні ворожий гелікоптер Мі-8 АМТШ.

Згодом Кузьмінов дав інтерв’ю, в якому розповів, що контактував з ГУР протягом пів року. Увесь цей час росіянин готувався до втечі з країни на гелікоптері. Свою мати він завчасно вивіз за кордон. За участь в операції пілоту обіцяли нові документи та 500 тисяч доларів.

У російському ГРУ у жовтні заявляли, що ліквідують Кузьмінова, і це "питання часу".

Нагадаємо, також представник ГУР Андрій Юсов розповів, що у Кремлі вже планують наступні кроки після ліквідації Олексія Навального. Увага російської влади наразі прикута до одного опозиціонера.