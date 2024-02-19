"Можем подтвердить": в ГУР прокомментировали вероятное убийство пилота РФ Кузьминова

По данным СМИ, тело Максима Кузьминова нашли в Испании. В 2023 году он приземлил в Украине российский вертолет.

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Российского пилота Максима Кузьминова, который в сотрудничестве с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны перегнал в Украину российский вертолет, нашли мертвым. Это в комментарии изданию "Суспільне" 19 февраля подтвердил представитель ведомства Андрей Юсов.

"Можем подтвердить факт смерти", — сказал Юсов.

Представитель ГУР не сообщил деталей относительно причин смерти Кузьминова. Известно, что его нашли мертвым в Испании.

Смерть Максима Кузьминова: что уже известно

В СМИ информировали, что пилота 13 февраля убили в городе Вильяхойоса. Отмечалось, что в пилота выстрелили 12 раз, а затем его переехала машина. Также известно о сгоревшей машине, которую обнаружили в соседнем городе. По словам журналистов, на ней убийца или убийцы могли скрыться с места преступления.

В российском медиа в то же время предупреждали, что погибшим может быть не Кузьминов. Несколько испанских СМИ сообщали об убийстве 33-летнего украинца. Пилоту же было всего 28 лет.

Кто такой Максим Кузьминов?

В августе 2023 года стало известно об операции ГУР. Разведка выманила российского пилота, который приземлил в Украине вражеский вертолет Ми-8 АМТШ.

Впоследствии Кузьминов дал интервью, в котором рассказал, что контактировал с ГУР в течение полугода. Все это время россиянин готовился к бегству из страны на вертолете. Свою мать он заблаговременно вывез за границу. За участие в операции пилоту обещали новые документы и 500 тысяч долларов.

В российском ГРУ в октябре заявляли, что ликвидируют Кузьминова, и это "вопрос времени".

Напомним, также представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что в Кремле уже планируют следующие шаги после ликвидации Алексея Навального. Внимание российских властей сейчас приковано к одному оппозиционеру.