Бойцы ГУР на "Сикачах" и "Характерниках" обеспечивали отход украинских сил из Авдеевки (фото)

Бойцы разведки в течение последней недели вели оборону последней дороги из Авдеевки во время отвода украинских войск.

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Спецназовцы ГУР МО вышли из Авдеевки и сейчас находятся на других подготовленных позициях. До этого они обеспечивали эвакуационный коридор для других подразделений Сил обороны. Об этом сообщила пресс-служба ГУР Минобороны Украины.

"Спецназовцы ГУР в составе Сил Безопасности и Обороны в течение недели обороняли последнюю дорогу из Авдеевки, нанося колоссальные потери постоянно наступающим штурмовым подразделениям россиян. Во время оборонительной операции на Авдеевском направлении разведчики использовали в частности боевые броневики украинского производства "Сикач" и "Характерник", которые изображены на фото. Они прекрасно зарекомендовали себя в боевых условиях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы ГУР действовали совместно с воинами ССО, спецподразделения "Дозор" ГПСУ, 3-й ОШБр, 225-го отдельного штурмового батальона, 110-й ОМБр ВСУ обеспечивали эвакуационный коридор.

Сейчас спецназовцы удерживают оборону на других подготовленных позициях для предотвращения дальнейшего продвижения врага.

Напомним, что украинские военные начали выходить из Авдеевки. Соответствующее решение принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, чтобы не допустить окружения врагом.

Также сообщалось, что аналитики американского института изучения войны сообщили, что Силам обороны придется провести контратаки, чтобы организованно выйти из Авдеевки. Россия попытается помешать, но ее усилия лишь приведут к дальнейшим потерям.