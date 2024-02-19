Тело мужчины якобы нашли 13 февраля в городе Вильяхойоса. Испанское СМИ сообщило о смерти 33-летнего украинца, однако российскому пилоту Максиму Кузьминову было 28 лет.

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В Испании нашли мертвым российского летчика Максима Кузьминова, который передал вертолет Ми-8 украинским военным в августе 2023 года. Об этом сообщило пророссийское итальянское издание Il-corrispondente.

Издание отметило, что пилот якобы был убит 13 февраля в городе Вильяхойоса. В мужчину выстрелили 12 раз, а затем его переехал автомобиль.

Журналисты отметили, что личность погибшего смогли подтвердить благодаря чиновнику Гражданской гвардии Испании, который расследует это дело.

Испанское издание ABC 14 февраля рассказало об убийстве 33-летнего украинца 13 февраля в Вильяхойосе. Тело мужчины нашли по меньшей мере 12 отверстиями от пуль. Вскоре следователи нашли сожженный автомобиль в соседнем городе Кампельо, куда мог убежать убийца. Журналисты отметили, что причиной смерти могло быть "сведение счетов".

Издание Eureka News со ссылкой на источники в Гражданской гвардии Испании сообщило, что Максим Кузьминов в последнее время якобы имел проблемы с алкоголем и наркотиками. По словам соседей мужчины, "иностранец вел себя неадекватно, часто кричал, вел пьяную болтовню и рассказывал много историй о своей прошлой и нынешней жизни".

Погибшим может быть не Максим Кузьминов

Российское издание "Осторожно новости" сообщило, что несколько испанских СМИ 14 февраля сообщило об убийстве 33-летнего украинца, тело которого обнаружили возле гаража с пулевыми отверстиями. Однако российскому пилоту Кузьминову всего 28 лет.

"Стрельба произошла на втором этаже, но тело нашли на пандусе, ведущем на первый этаж. Предполагается, что погибший пытался убежать от убийц. Вскоре после этого в соседнем городе была обнаружена сгоревшая машина, на которой убийцы могли скрыться", — говорится в сообщении.

О гибели Кузьминова сообщил проект Eureka News со ссылкой на "неофициальную информацию" от нацгвардии в своем профиле Х. Журналисты предположили, что летчика могли якобы убить украинские спецслужбы. Это СМИ не имеет сайта, зато есть только учетная запись в X (Twitter) и Telegram-канал. Тогда как данные о Кузьминове были представлены как "неофициальная информация".

Российский летчик Максим Кузьминов передал Украине вертолет Ми-8: что известно

23 августа стало известно, что российский пилот Максим Кузьминов приземлился на российском вертолете в рамках спецоперации "Синица" в Украине. Летчик контактировал с украинской разведкой в течение шести месяцев, он готовился к побегу из России. За участие в спецоперации мужчине пообещали новые документы и денежную выплату в размере 500 тысяч долларов.

Напомним, 5 сентября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов сообщил, что летчик Максим Кузьминов мог помочь ВСУ бороться с российскими военными.