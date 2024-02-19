Застрелили та переїхали: в Іспанії міг загинути льотчик РФ Кузьмінов, який передав Мі-8, — ЗМІ

Тіло чоловіка нібито знайшли 13 лютого у місті Вільяхойоса. Іспанське ЗМІ повідомило про смерть 33-річного українця, проте російському пілоту Максиму Кузьмінову було 28 років.

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В Іспанії знайшли мертвим російського льотчика Максима Кузьмінова, який передав гелікоптер Мі-8 українським військовим у серпні 2023 року. Про це повідомило проросійське італійське видання Il-corrispondente.

Видання зазначило, що пілота нібито було вбито 13 лютого в місті Вільяхойоса. В чоловіка вистрілили 12 разів, а потім його переїхав автомобіль.

Журналісти наголосили, що особу загиблого змогли підтвердити завдяки чиновника Цивільної гвардії Іспанії, який розслідує цю справу.

Іспанське видання ABC 14 лютого розповіло про вбивство 33-річного українця 13 лютого у Вільяхойосі. Тіло чоловіка знайшли з щонайменше 12 отворами від куль. Невдовзі слідчі знайшли спалений автомобіль в сусідньому місті Кампельо, куди міг втекти вбивця. Журналісти зауважили, що причиною смерті могло бути "зведення рахунків".

Видання Eureka News з посиланням на джерела в Цивільній гвардії Іспанії повідомило, що Максим Кузьмінов останнім часом нібито мав проблеми з алкоголем та наркотиками. За словами сусідів чоловіка, "іноземець поводився неадекватно, часто кричав, вів п'яні балачки та розповідав багато історій про своє минуле та теперішнє життя".

Загиблим може бути не Максим Кузьмінов

Російське видання "Осторожно новости" повідомило, що декілька іспанських ЗМІ 14 лютого повідомило про вбивство 33-річного українця, тіло якого виявили біля гаража з кульовими отворами. Проте російському пілоту Кузьмінову всього 28 років.

"Стрілянина сталася на другому поверсі, але тіло знайшли на пандусі, що веде на перший поверх. Передбачається, що загиблий намагався втекти від убивць. Незабаром після цього в сусідньому місті була виявлена машина, що згоріла, на якій вбивці могли втекти", — йдеться у повідомленні.

Про загибель Кузьмінова повідомив проєкт Eureka News з посиланням на "неофіційну інформацію" від нацгвардії у своєму профілі Х. Журналісти припустили, що льотчика могли нібито вбити українські спецслужби. Це ЗМІ не має сайту, натомість є лише обліковий запис в X (Twitter) і Telegram-канал. Тоді як дані про Кузьмінова були представлені як "неофіційна інформація".

Російський льотчик Максим Кузьмінов передав Україні гелікоптер Мі-8: що відомо

23 серпня стало відомо, що російський пілот Максим Кузьмінов приземлився на російському гелікоптері у рамках спецоперації "Синиця" в Україні. Льотчик контактував з українською розвідкою протягом шести місяців, він готувався до втечі з Росії. За участь у спецоперації чоловікові пообіцяли нові документи та грошову виплату в розмірі 500 тисяч доларів.

Нагадаємо, 5 вересня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов повідомив, що льотчик Максим Кузьмінов міг допомогти ЗСУ боротися з російськими військовими.