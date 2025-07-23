Трагічно загинув Давид Дубницький: що відомо про українця знаменитого на весь світ (фото)

48-річний український фотограф Давид Дубницький потрапив в аварію біля Кривого Рогу. Це сталося у понеділок, 21 липня. Чоловік їхав на мотоциклі з Одеси до Дніпра разом із пасажиркою.

Related video

Трагічну новину повідомив давній друг загиблого у Facebook. За його словами, жінку госпіталізували у важкому стані. Сам водій помер від травм, отриманих в ДТП.

"Це було так безтурботно і щасливо тоді розуміти, що цей талановитий хлопчик наш "родич", а сьогодні він загинув, врізавшись на мотоциклі в автомобіль, по дорозі з Одеси до Дніпра", — написав Леонід Злобінський.

Леонід Злобінський повідомив про смерть Давида Дубницького

Він також розповів про неймовірний творчий потенціал фотографа: "Світлий, нічим не заплямований, скільки він міг ще прекрасного принести в наш брудний світ! Світла пам'ять!".

Співчуття колег, знайомих, друзів

На загибель Дубницького відреагувала українська акторка фільмів для дорослих Юлія Сенюк (Джозефіна Джексон), яка співпрацювала з фотографом як модель. В Instagram вона опублікувала кілька його робіт.

"Я ще досі не виклала в мережу наші спільні роботи, а тебе вже не має з нами. Цей пост для тебе. Дякую за ці шедеври, дякую за емоції та теплі спогади. Вічна пам'ять", — написала вона.

"Ой, яке горе! Я Давида Дубницького добре знав. Не особисто. За його талановитими роботами, які неодноразово постив у ФБ. Сумую. Мої співчуття рідним і близьким", — зазначив Павло Волинчик;

Роботи фотографа Давида Дубницького Фото: Instagram Роботи фотографа Давида Дубницького Фото: Instagram

"Чудові фотографії! Дуже сумно, пішов видатний Майстер", — додав Микола Кашкарьов;

Геннадій Кацнельсон прокоментував: "Дуже його шкода, він мене вразив кілька років тому, коли я вперше побачив його роботи. Я навіть говорив про нього тоді з людиною, яка працює в цьому ж жанрі".

Давид зайнявся фотографією у 34 роки Фото: Instagram Давид зайнявся фотографією у 34 роки Фото: Instagram

Що відомо про Давида Дубницького?

Давид Дубницький народився 29 квітня 1977 року в Дніпрі. Фотографією зайнявся у 34 роки, не маючи раніше досвіду роботи з камерою. Попри це, швидко досяг успіху та організовував виставки в Україні, США, Мексиці та Китаї. Фотограф проводив майстер-класи у 22 країнах світу.

Фотограф проводив майстер-класи у 22 країнах світу

Митець став популярним завдяки чуттєвим жіночим портретам. Він також працював з рекламою для світових брендів одягу та косметики.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Пішла у засвіти провідна актриса Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Анастасія Добриніна. Артистка присвятила сцені все своє життя — вона грала в театрі понад 20 років.

А 10 липня внаслідок нещасного випадку в Парижі загинув французький актор азійського походження Бан Гей Мін. 44-річний артист, відомий за ролями у фільмах "Астерікс і Обелікс" та "Шеф", впав з балкона свого будинку, намагаючись дістати мобільний телефон.

Крім того, зірка хеві-металу Оззі Осборн помер лише за кілька тижнів після возз'єднання з колегами по Black Sabbath і проведення грандіозного прощального концерту для фанатів.