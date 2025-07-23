Трагически погиб Давид Дубницкий: что известно об украинце знаменитом на весь мир (фото)

48-летний украинский фотограф Давид Дубницкий попал в аварию возле Кривого Рога. Это произошло в понедельник, 21 июля. Мужчина ехал на мотоцикле из Одессы в Днепр вместе с пассажиркой.

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Трагическую новость сообщил давний друг погибшего в Facebook. По его словам, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Сам водитель скончался от травм, полученных в ДТП.

"Это было так беззаботно и счастливо тогда понимать, что этот талантливый мальчик наш "родственник", а сегодня он погиб, врезавшись на мотоцикле в автомобиль, по дороге из Одессы в Днепр", — написал Леонид Злобинский.

Леонид Злобинский сообщил о смерти Давида Дубницкого

Он также рассказал о невероятном творческом потенциале фотографа: "Светлый, ничем не запятнанный, сколько он мог еще прекрасного принести в наш грязный мир! Светлая память!".

Сочувствие коллег, знакомых, друзей

На гибель Дубницкого отреагировала украинская актриса фильмов для взрослых Юлия Сенюк (Джозефина Джексон), которая сотрудничала с фотографом как модель. В Instagram она опубликовала несколько его работ.

"Я еще до сих пор не выложила в сеть наши совместные работы, а тебя уже нет с нами. Этот пост для тебя. Спасибо за эти шедевры, спасибо за эмоции и теплые воспоминания. Вечная память", — написала она.

"Ой, какое горе! Я Давида Дубницкого хорошо знал. Не лично. По его талантливым работам, которые неоднократно постил в ФБ. Скорблю по нему. Мои соболезнования родным и близким", — отметил Павел Волынчик;

Работы фотографа Давида Дубницкого Фото: Instagram Работы фотографа Давида Дубницкого Фото: Instagram

"Замечательные фотографии! Очень грустно, ушел выдающийся Мастер", — добавил Николай Кашкарев;

Геннадий Кацнельсон прокомментировал: "Очень его жаль, он меня поразил несколько лет назад, когда я впервые увидел его работы. Я даже говорил о нем тогда с человеком, который работает в этом же жанре".

Давид занялся фотографией в 34 года Фото: Instagram Давид занялся фотографией в 34 года Фото: Instagram

Что известно о Давиде Дубницком?

Давид Дубницкий родился 29 апреля 1977 года в Днепре. Фотографией занялся в 34 года, не имея ранее опыта работы с камерой. Несмотря на это, быстро достиг успеха и организовывал выставки в Украине, США, Мексике и Китае. Фотограф проводил мастер-классы в 22 странах мира.

Фотограф проводил мастер-классы в 22 странах мира

Художник стал популярным благодаря чувственным женским портретам. Он также работал с рекламой для мировых брендов одежды и косметики.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Умерла ведущая актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Анастасия Добрынина. Артистка посвятила сцене всю свою жизнь — она играла в театре более 20 лет.

А 10 июля в результате несчастного случая в Париже погиб французский актер азиатского происхождения Бан Гей Мин. 44-летний артист, известный по ролям в фильмах "Астерикс и Обеликс" и "Шеф", упал с балкона своего дома, пытаясь достать мобильный телефон.

Кроме того, звезда хэви-метала Оззи Осборн умер всего через несколько недель после воссоединения с коллегами по Black Sabbath и проведения грандиозного прощального концерта для фанатов.